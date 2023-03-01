Мужчина обокрал доктора в поликлинике Магадана Фото: Даниил ОПАРИН

В Магадане закончили расследовать дело о краже в местной поликлинике. Его фигурантом стал 47-летний мужчина. Он заболел и решил обратиться к врачу, но вместо этого обокрал его.

Все случилось в ноябре прошлого года. Ранее судимый мужчина пришел в поликлинику из-за неважного самочувствия. В какой кабинет нужно идти, он не знал, и сел у первого попавшегося. Заглянув туда, он не нашел специалиста, но зато увидел дамскую сумочку. Соблазн оказался сильнее, и он посмотрел внутрь. В итоге мужчина украл больше 30 тысяч рублей и сбежал. Деньги потратил на личные нужды.

И это не первый случай. Полицейские узнали, что месяцем ранее он пришел устраиваться на работу в одну из компаний. Перепутав дверь раздевалки персонала с кабинетом отдела кадров, он увидел незапертый шкафчик с личными вещами. Мужчина вытащил оттуда портативный наушник, транспортную и банковскую карты. На работу его не взяли, но не расстроился и пошел в магазин тратить чужие деньги.

- В ходе предварительного следствия фигурант полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил одной из потерпевших материальный ущерб, - рассказали в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

Дело направлено в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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