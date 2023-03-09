Сгенерированные нейросетью фото экипажа «Родина» показали хабаровчанам Фото: Правительство Хабаровского края

Для жителей Хабаровского края подготовили серию публикаций о женщинах, которые повлияли на историю региона. На очереди - экипаж самолета «Родина». С помощью нейросети удалось получить фото, которые показывают, как выглядели бы женщины сейчас.

пилот самолета «Родина» Фото: Правительство Хабаровского края

- Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова - летчицы, установившие женский мировой авиационный рекорд дальности полета в июле 1938 года. Самолет АНТ-37 «Родина» летел из Москвы на Дальний Восток в течение 26 часов 29 минут. Полет проходил в сложных метеоусловиях. Преодолев 6,45 тысячи километров, пилоты совершили вынужденную посадку посреди тайги, в районе Амгуни, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Одна из трех летчиц, установивших рекорд по дальности полета Фото: Правительство Хабаровского края

Напомним, серия публикаций о выдающихся женщинах началась с поста о Екатерине Невельской. За ним последовала история об основательнице «Хетагуровского движения» - Валентине Хетагуровой.

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