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НовостиОбщество9 марта 2023 4:09

Сгенерированные нейросетью фото экипажа «Родина» показали хабаровчанам

Три летчицы установили женский мировой авиационный рекорд дальности полета
Александра ЯВИЩЕНКО
Сгенерированные нейросетью фото экипажа «Родина» показали хабаровчанам

Сгенерированные нейросетью фото экипажа «Родина» показали хабаровчанам

Фото: Правительство Хабаровского края

Для жителей Хабаровского края подготовили серию публикаций о женщинах, которые повлияли на историю региона. На очереди - экипаж самолета «Родина». С помощью нейросети удалось получить фото, которые показывают, как выглядели бы женщины сейчас.

пилот самолета «Родина»

пилот самолета «Родина»

Фото: Правительство Хабаровского края

- Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова - летчицы, установившие женский мировой авиационный рекорд дальности полета в июле 1938 года. Самолет АНТ-37 «Родина» летел из Москвы на Дальний Восток в течение 26 часов 29 минут. Полет проходил в сложных метеоусловиях. Преодолев 6,45 тысячи километров, пилоты совершили вынужденную посадку посреди тайги, в районе Амгуни, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Одна из трех летчиц, установивших рекорд по дальности полета

Одна из трех летчиц, установивших рекорд по дальности полета

Фото: Правительство Хабаровского края

Напомним, серия публикаций о выдающихся женщинах началась с поста о Екатерине Невельской. За ним последовала история об основательнице «Хетагуровского движения» - Валентине Хетагуровой.

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