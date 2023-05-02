В прокуратуре Хабаровского края назвали причину ДТП с 10-летней девочкой Фото: прокуратура Хабаровска

Первый заместитель прокурора Хабаровска внес представление Сергею Кравчуку, мэру города, за аварию с 10-летним ребенком. Напомним, девочку сбили на пешеходном переходе на улице Серышева.

- Мэру города внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Устранение нарушений находится на контроле городского надзорного органа.

Ребенок угодил под машину 2 мая около 11:30. К счастью, травмы оказались не серьезными - девочка получила ушиб мягкой ткани левого бедра. Прокуратура начала проверку. Оказалось, что в этом месте на дороге нет дорожной разметки пешеходного перехода.

Напомним, в Хабаровске хотят запретить движение самокатов. Ограничение будет действовать два дня - 9 мая и в День города.

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