Пожарные потушили склад на улице Промывочной в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Большой пожар на Промывочной улице произошел утром 12 мая. В дежурную часть сообщили о возгорании в 7:30. Уже через несколько минут на место ЧП приехало несколько пожарных подразделений. Горела пристройка к складу с пиломатериалами. Из-за горячих материалов огонь быстро распространился. Локализовать его удалось 8:44 на площади две тысячи квадратных метров.

- В 11:36 пожар на складе был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Для ликвидации возгорания было привлечено восемь единиц пожарной техники и 25 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас на месте пожара работают дознаватели. Они устанавливают причины возгорания и сумму ущерба.

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