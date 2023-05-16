Пожар потушили в жилом доме в Тополево Хабаровского края Фото: прокуратура Хабаровского края
В МЧС Хабаровского края сообщили о ликвидации пожара в селе Тополево. По словам спасателей, его потушили в 18:46. Напомним, ЧП случилось около 13 часов – на ликвидацию ушло несколько часов.
- Общая площадь составила 600 квадратных метров. От огня полностью пострадала крыша здания, а также балконы и помещения шести квартир, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Но пожарные продолжают работать на месте происшествия. Они выясняют причину возгорания и устанавливают, кто может быть к этому причастен. Специалисты Госпожарнадзора опросят свидетелей, осмотрят место происшествия и проведут собственное расследование.
Всего пожар тушили около 40 человек и 13 единиц техники.
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