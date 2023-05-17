Железнодорожный переезд закроют в Хабаровском крае 20 мая Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ванинском районе 20 мая временно закроют проезд на перегоне Ландыши - Дюнка. Здесь запланирован ремонт.

- Будет демонтирован железнодорожный переезд, расположенный на 405 километре перегона Ландыши - Дюанка. Это переезд перед поворотом на село Датта, - рассказали в администрации Ванинского района.

Движение транспорта в этом месте запретят на несколько часов - с 8:00 до 20:00 по местному времени. Служебные машины при этом планируется пропускать в случае необходимости.

Напомним, в Хабаровске на три дня снимут с маршрута трамвай №5. С пятницы, 19 мая, жителям Северного района краевой столицы придется пересесть на другой общественный транспорт. Альтернатив у пассажиров, кроме автобусов, к сожалению, нет. Причиной таких перемен станет ремонт тепловых сетей на Джамбула.

Кроме того, в Хабаровске сменят схему движения несколько автобусов.

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