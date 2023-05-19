Прокуратура проводит проверку после информации о детях, запертых в квартире с собакой в Хабаровске

Мать детей приехала только 19 мая, сейчас ее опрашивают Фото: Анатолий ЖДАНОВ

К истории с брошенными в квартире детьми и собакой подключилась прокуратура. Напомним, что хабаровчанка Кристина сообщила о троих ребятишках, которые, по ее словам, не один день просидели взаперти. Дети голодали, собака - не гуляла. Мать в это время решала личные дела.

По словам Кристины, она обратила внимание на детей, потому что они каждый день сидели на подоконнике. Во время разговора мальчик (шесть лет) и две девочки (десять и семь лет) рассказали, что их мама уехала. Хабаровчанка сообщила, что ребятишки около недели пробыли в одиночестве. При этом она добавила, что три дня назад мама привозила им еду.

Продукты у ребятишек быстро закончились, поэтому Кристина передавала еду через окно. 17 мая женщина сообщила в полицию, прибывшие сотрудники попали в квартиру и изъяли детей. Со слов женщины, ребятишки были грязные, собака тряслась.

Сейчас трое детей находятся в центре социальной помощи семье и детям. 31-летняя мать ребятишек рассказала, что уехала в Бикин по личным делам. С собой она взяла своего четвертого грудного ребенка. Женщина состоит на профилактическом учете за то, что ее старшая дочь не ходила в школу.

Мать детей приехала только 19 мая, сейчас ее опрашивают сотрудники полиции. К делу подключилась прокуратура Хабаровского края и организовала проведение проверки.

- В ходе нее будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель ведомства.

Собака находится на передержке, ей подыскивают новый дом.

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