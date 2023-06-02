Процедура заключения договоров на имущество ускорилась для бизнеса в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Предприниматели смогут быстрее получать в пользование имущество Хабаровского края, которое внесено в список для малого и среднего бизнеса (МСП). Вместо 44 дней процедура оформления договора теперь будет занимать максимум месяц.

- Сейчас для МСП и самозанятых применяются льготные ставки аренды краевого имущества. Это пять процентов в первый год аренды, во второй - 60 процентов, а в третий - 80 процентов. С четвертого года аренда оплачивается в полном размере, - рассказали в министерстве имущества Хабаровского края.

Для сельхозпроизводителей и социальных предпринимателей краевое имущество могут предоставить бесплатно. Эти меры помогают снизить финансовую нагрузку на МСП и самозанятых.

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