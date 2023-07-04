Собака и девочка получили травмы в ДТП с байком в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае произошла авария, в которой пострадали не только люди, но и животное. ДТП случилось еще 10 июня, но известно о нем стало только сейчас.

О произошедшем рассказали в ГИБДД Комсомольского района. В тот вечер около 22:00 в селе Хурба случилась авария. Все произошло около дома №22 по улице Гайдара. Виновником происшествия стал 16-летний парень.

- Управляя питбайком Regulmoto Seven, он не справился с управлением и совершил наезд на собаку с последующим опрокидыванием транспортного средства, - рассказали в Госавтоинспекции Комсомольского района.

В итоге травмы получила девочка 14 лет, которая ехала на мотоцикле с молодым человеком. У нее диагностировали перелом затылка. Подростка доставили в больницу.

Против родителей парня составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию сына. Материалы направили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав администрации района. Сведения о ДТП передали в подразделение ПДН ОМВД района, где должны решить, ставить парня на учет или нет.

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