Собака и девочка получили травмы в ДТП с байком в Хабаровском крае
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Хабаровском крае произошла авария, в которой пострадали не только люди, но и животное. ДТП случилось еще 10 июня, но известно о нем стало только сейчас.
О произошедшем рассказали в ГИБДД Комсомольского района. В тот вечер около 22:00 в селе Хурба случилась авария. Все произошло около дома №22 по улице Гайдара. Виновником происшествия стал 16-летний парень.
- Управляя питбайком Regulmoto Seven, он не справился с управлением и совершил наезд на собаку с последующим опрокидыванием транспортного средства, - рассказали в Госавтоинспекции Комсомольского района.
В итоге травмы получила девочка 14 лет, которая ехала на мотоцикле с молодым человеком. У нее диагностировали перелом затылка. Подростка доставили в больницу.
Против родителей парня составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию сына. Материалы направили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав администрации района. Сведения о ДТП передали в подразделение ПДН ОМВД района, где должны решить, ставить парня на учет или нет.
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