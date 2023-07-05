Ребенок пострадал в аварии с «Лексусами» в Хабаровском крае Фото: ГИБДД района имени Лазо

В Хабаровском крае произошла авария, в которой пострадали несколько человек. Ее устроила в районе имени Лазо девушка на дорогой иномарке.

Все случилось 4 июля примерно в 19:50 на 62 километре дороги А-370 «Уссури»

- Водитель, управляя автомобилем Lexus RX 200t, двигаясь со стороны Владивостока в сторону Хабаровска, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, пересекла сплошную линию разметки, в результате чего, совершила столкновение со встречными транспортными средствами HINO и Lexus GX470, - рассказали в ГИБДД района имени Лазо.

В итоге различные травмы получили люди обеих иномарок. В Lexus RX 200t пострадал водитель, в Lexus GX470 – пассажиры, в числе которых и ребенок. Всех их доставили в больницу, где они находятся под обследованием врачей.

На месте работали оперативники. Полиция выясняет подробности аварии.

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