Ребенок пострадал в аварии с «Лексусами» в Хабаровском крае Фото: ГИБДД района имени Лазо
В Хабаровском крае произошла авария, в которой пострадали несколько человек. Ее устроила в районе имени Лазо девушка на дорогой иномарке.
Все случилось 4 июля примерно в 19:50 на 62 километре дороги А-370 «Уссури»
- Водитель, управляя автомобилем Lexus RX 200t, двигаясь со стороны Владивостока в сторону Хабаровска, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, пересекла сплошную линию разметки, в результате чего, совершила столкновение со встречными транспортными средствами HINO и Lexus GX470, - рассказали в ГИБДД района имени Лазо.
В итоге различные травмы получили люди обеих иномарок. В Lexus RX 200t пострадал водитель, в Lexus GX470 – пассажиры, в числе которых и ребенок. Всех их доставили в больницу, где они находятся под обследованием врачей.
На месте работали оперативники. Полиция выясняет подробности аварии.
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