Первую тысячу метров нового тоннеля проложили на железной дороге в Хабаровском крае Фото: ДВЖД
В Хабаровском крае проложили первую тысячу метров нового Дуссе-Алиньского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали. Строительство продолжается, оно нужно, чтобы расширить пропускную способность железнодорожной трассы.
- Рабочие прошли первую тысячу метров через горный хребет, осталось 824 метра, - рассказали в министерстве транспорта Хабаровского края.
В ведомстве сообщили, что тоннель позволит снять ограничения на участке «Ургал - Постышево» и повысит провозную способность магистрали к Тихоокеанским портам Дальнего Востока.
Напомним, в марте на Транссибирской магистрали начали строить третий путь. Каждый день на работах задействованы около 300 человек и несколько десятков единиц специальной техники. Специалисты говорят, что строительство участка очень важно: он сможет дополнить и соединить станции первого и второго Хабаровска.
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