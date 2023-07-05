Первую тысячу метров нового тоннеля проложили на железной дороге в Хабаровском крае Фото: ДВЖД

В Хабаровском крае проложили первую тысячу метров нового Дуссе-Алиньского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали. Строительство продолжается, оно нужно, чтобы расширить пропускную способность железнодорожной трассы.

- Рабочие прошли первую тысячу метров через горный хребет, осталось 824 метра, - рассказали в министерстве транспорта Хабаровского края.

В ведомстве сообщили, что тоннель позволит снять ограничения на участке «Ургал - Постышево» и повысит провозную способность магистрали к Тихоокеанским портам Дальнего Востока.

Напомним, в марте на Транссибирской магистрали начали строить третий путь. Каждый день на работах задействованы около 300 человек и несколько десятков единиц специальной техники. Специалисты говорят, что строительство участка очень важно: он сможет дополнить и соединить станции первого и второго Хабаровска.

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