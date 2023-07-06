Площади лесных пожаров превысили показатели прошлого года в ДФО Фото: Сергей Носов

Пожарная обстановка в лесах напрягает власть. В этом году лесов горит гораздо больше, чем это было в прошлом. Накануне в Хабаровске прошло совещание с главами регионов Дальнего Востока и руководителем федерального МЧС.

Режим ЧС введен в лесах Колымы, Якутии, Хабаровского края и в двух муниципалитетах Камчатки. Особый противопожарный режим действует в восьми регионах. В Хабаровском крае сейчас зарегистрирован 31 пожар, в Магаданской области - 98. Под особым контролем находятся два возгорания в заповеднике. В Якутии полыхает 121 термоточка. К счастью, людям и объектам экономики ничего не угрожает.

Обстановка остается напряженной в нескольких регионах. Площадь превысила прошлогодние показатели.

- Прошу обеспечить оперативное выявление природных пожаров и их ликвидацию в день обнаружения. При этом особое внимание необходимо уделить очагам возгораний в так называемых зонах контроля - на труднодоступных и удаленных участках. Я знаю, что нередко возникшие там пожары не обслуживаются и в короткие сроки разрастаются до катастрофических масштабов. В итоге приходится задействовать значительное количество материальных ресурсов, личного состава и техники для их тушения, - подчеркнул глава МЧС Александр Куренков.

В регионах идет профилактическая работа. В Хабаровском крае прошло 139 внеплановых проверок в муниципалитетах, в 126 нашли нарушения, виновников привлекли к ответственности. Сейчас ошибки исправили только в 21 населенном пункте. На Колыме проверили девять органов, в 38 селах нашли 92 нарушения, больше половины уже исправлено. В Якутии проверили все населенные пункты, нашли 822 нарушения, исправили 148.

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