Первую в Хабаровске выездную диспансеризацию провела поликлиника №11

Эксперимент провели в администрации Индустриального района. Фото: t.me/healthyopinion27

Хабаровская поликлиника №11 стала инициатором выездной диспансеризации. Эксперимент провели в администрации Индустриального района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Евгений Никонов, зампред правительства региона.

На рабочем месте сотрудники заполнили анкеты, им измерили рост, вес, индекс массы тела и артериальное давление. Также у хабаровчан взяли кровь для общего анализа, исследования уровня холестерина и глюкозы. Работникам сделали ЭКГ, выписали направления на маммографию и флюорографию.

- Выездная форма давно используются в селах, мы решили адаптировать формат для бесплатного обследования работающих людей в Хабаровске. Именно эта категория жителей неактивно проходит диспансеризацию из-за занятости, - поделилась Ольга Костина, главный врач поликлиники №11.

Провести выездное обследование сотрудников попросили 34 предприятия Индустриального района.

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