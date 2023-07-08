22 туристические компании из Хабаровского края получили право возить туристов в Китай без виз

Список компаний опубликован на сайте Минэкономразвития Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае 22 туроператора получили право возить туристов в Китай в рамках безвизового соглашения. Список компаний опубликован на сайте Минэкономразвития. Об этом сообщила министр туризма региона Екатерина Пунтус.

- О начале безвизовых групповых турпоездок мы сообщим дополнительно, - добавила министр.

Напомним, ранее сообщалось о том, что безвизовые поездки откроются летом 2023 года. Предполагается, что россияне смогут попасть в Китай в составе туристических групп. Без визы в соседней стране люди смогут находиться до 15 дней.

С полным перечнем аккредитованных туроператоров можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Здесь необходимо будет выбрать раздел «Списки туристических организаций» и нажать «Список российских туристических организаций». Туроператоры из Хабаровского края расположились на страницах 139-145.

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