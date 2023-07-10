Гуманитарный груз для СВО собрали сотрудники УФСИН Магаданской области Фото: УФСИН Магаданской области

К помощи жителям Магаданской области, находящимся в зоне спецоперации, присоединились сотрудники службы исполнения наказаний. Они собрали для мобилизованных продукты и вещи первой необходимости, приняв участие в акции «Своих не бросаем».

Груз они передали в центр приема, который находится в областной библиотеке имени Пушкина. Оттуда он отправится к колымчанам совсем скоро.

- Помимо этого, в областном УФСИН организован сбор финансовой помощи в рамках акции «Народный фронт», - рассказали в УФСИН Магаданской области.

В ведомстве отмечают, что сотрудники службы часто принимают участие в акциях помощи мобилизованным.

Ранее срочный сбор гуманитарной помощи для Херсона начали в Хабаровске. Вещи передали пострадавшим от обстрелов белгородцам, а также тем, на кого повлияло наводнение.

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