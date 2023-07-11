Четыре авиарейса из Хабаровска перенесли из-за погоды Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске второй день подряд идет дождь, из-за которого авиакомпаниям пришлось корректировать время вылета рейсов из краевой столицы. В аэропорту задержали четыре рейса:

- R3511 Хабаровск - Анадырь, ожидаемое время вылета 11 июля в 12:40;

- R3499 Хабаровск - Южно-Сахалинск, ожидаемое время отправления 11 июля в 22:10;

- R3563 Хабаровск - Улан-Удэ, ожидаемое время отправления 11 июля в 23:35;

- R3500 Хабаровск - Якутск, ожидаемое время вылета 12 июля в 15:10.

Если погода не наладится, рейсы могут перенести повторно. По прогнозу, дождь в городе должен прекратиться в ближайшие часы.

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