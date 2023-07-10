Крупная российская авиакомпания запустила первый рейс из Хабаровска на Пхукет

Первый рейс из Хабаровска на Пхукет состоялся 9 июля Фото: АО «Хабаровский аэропорт»

В минувшее воскресенье первый самолет с 361 пассажиром на борту вылетел из Хабаровска на Пхукет. Прямые рейсы национального перевозчика по этому маршруту выполняются впервые. Полеты будут выполняться на регулярной основе до 1 октября 2023 года.

«Вылеты из Хабаровска будут осуществляться дважды в неделю. По вторникам воздушное судно отправляется в 13:00, а по воскресеньям - в 11:15», - рассказали в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт».

Авиакомпания задействует на маршруте Boeing 777. Компоновка салона - 372 кресла в эконом-классе и 30 кресел в бизнесе. Также по направлению из Хабаровска в Таиланд авиакомпании Azur Air и Ikar организуют чартерные рейсы.

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