11 лет за решеткой за наркотики, оружие и взрывчатку: жителя Хабаровска осудили по четырем статьям

Хабаровский суд вынес приговор мужчине за оборот оружия, взрывчатки и наркотиков
Фото: Михаил ФРОЛОВ
41-летнего хабаровчанина осудили сразу по четырем статьям. Его обвиняли в незаконных приобретении, хранении наркотических растений, продажу запрещенных веществ в крупном размере, приобретение, хранение и перевозка оружия и взрывчатки.
Суд установил, что в апреле прошлого года мужчина сам приготовил наркотик и хотел его продать. Планы нарушили полицейские, которые задержали подозреваемого. Позже выяснилось, что фигурант ранее купил самодельное огнестрельное оружие у неизвестного лица, а в Интернете заказал взрывчатку. Какую – не уточняется, но известно, что вещество было метательного действия.
Судья рассмотрел дело и приговорил хабаровчанина к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима.
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