Строитель Имам Аталай показал подарок, который ему вручили за спасение беременной на Колыме Фото: предоставлено редакции
Губернатор Магаданской области Сергей Носов 21 июля наградил Имама Аталая. Мужчина родом из Турции работает на строительстве нового аэропорта, и недавно он прославился на всю страну.
В злополучную ночь 9 июля Имам рыбачил с друзьями на реке Ола, когда услышал душераздирающий крик. Это на помощь звала 18-летняя Вика, в надежде, что еще есть рядом живая душа в этих потемках.
Как выяснится позже, Вика ждет ребенка. Она сирота, снимала квартиру, в которой жила с друзьями. Платила за все сама. Но ее товарищи оказались не настоящими: они решили убить Вику, чтобы забрать ее деньги и жить в свое удовольствие. И не просто убить популярными способами, а сделать это изощрено.
Строитель Имам Аталай показал подарок, который ему вручили за спасение беременной на Колыме Фото: предоставлено редакции
Парочка придумала целый квест: якобы парня, Ивана, кто-то шантажировал. Вика выполняла странные задания, итогом которых должна была стать ее смерть. Ночью девушку привезли на мост через Олу, якобы, нужно было ее покрутить. Ваня взял Вику на руки, начал вертеть и сбросил в реку.
Имам кинулся на помощь девушке. Вытащил ее из воды, обсушил, обогрел, напоил чаем. С друзьями они вызвали медиков. А спустя несколько недель мужчину нашла своя награда. Он ее показал «КП»-Хабаровск: это красная бархатная коробочка с гербом Колымы и подписью «От губернатора». Внутри – красивая карта Магаданской области.
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