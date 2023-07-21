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НовостиОбщество21 июля 2023 11:14

Строитель Имам Аталай показал подарок, который ему вручили за спасение беременной на Колыме

Девушку пытались убить друзья
Василина ИКОННИКОВА
Строитель Имам Аталай показал подарок, который ему вручили за спасение беременной на Колыме Фото: предоставлено редакции

Строитель Имам Аталай показал подарок, который ему вручили за спасение беременной на Колыме Фото: предоставлено редакции

Губернатор Магаданской области Сергей Носов 21 июля наградил Имама Аталая. Мужчина родом из Турции работает на строительстве нового аэропорта, и недавно он прославился на всю страну.

В злополучную ночь 9 июля Имам рыбачил с друзьями на реке Ола, когда услышал душераздирающий крик. Это на помощь звала 18-летняя Вика, в надежде, что еще есть рядом живая душа в этих потемках.

Как выяснится позже, Вика ждет ребенка. Она сирота, снимала квартиру, в которой жила с друзьями. Платила за все сама. Но ее товарищи оказались не настоящими: они решили убить Вику, чтобы забрать ее деньги и жить в свое удовольствие. И не просто убить популярными способами, а сделать это изощрено.

Строитель Имам Аталай показал подарок, который ему вручили за спасение беременной на Колыме Фото: предоставлено редакции

Строитель Имам Аталай показал подарок, который ему вручили за спасение беременной на Колыме Фото: предоставлено редакции

Парочка придумала целый квест: якобы парня, Ивана, кто-то шантажировал. Вика выполняла странные задания, итогом которых должна была стать ее смерть. Ночью девушку привезли на мост через Олу, якобы, нужно было ее покрутить. Ваня взял Вику на руки, начал вертеть и сбросил в реку.

Имам кинулся на помощь девушке. Вытащил ее из воды, обсушил, обогрел, напоил чаем. С друзьями они вызвали медиков. А спустя несколько недель мужчину нашла своя награда. Он ее показал «КП»-Хабаровск: это красная бархатная коробочка с гербом Колымы и подписью «От губернатора». Внутри – красивая карта Магаданской области.

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