Обезглавленное тело нашли под мостом в Хабаровске

Труп был найден 30 июля на Нагорной улице Фото: Скриншот с видео

В Хабаровске заведено уголовное дело по факту убийства мужчины. Его обезглавленное тело было найдено под мостом через ручей. Подозреваемые задержаны.

Труп был найден 30 июля на Нагорной улице. Тело обнаружено под мостом примерно в 100 метрах от дома, где у убитого была квартира. Мужчина ее сдавал 31-летнему хабаровчанину.

Накануне соседи заметили, что квартирант стал делать ремонт. Мужчина сорвал обои и линолеум, выносил из дома хлам и мусор. Через несколько дней местные жители нашли труп со связанными шнуром руками.

- В ходе расследования установлена причастность к совершению преступления двоих жителей города Хабаровска. Мужчины задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Уголовное дело заведено по статье «Убийство». Подробности случившегося пока не раскрываются. Мотивы подозреваемых неизвестны. По делу назначены экспертизы, допрошены свидетели. Расследование продолжается.

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ:

Руки были связаны шнуром: труп с отрезанной головой нашли в Хабаровске

Обезглавленное тело обнаружено на Нагорной улице в Хабаровске (подробнее)

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