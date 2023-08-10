Чудом спас маму с ребенком: новое нападение бездомных собак произошло на Колыме

Бездомные собаки напали на женщину с ребенком в Магаданской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Второе нападение бездомных собак за два дня произошло на Колыме. Момент нападения записала камера видеорегистратора.

На этот раз животные набросились на женщину с маленьким ребенком в Сусумане. Она держала малыша на руках, когда одна из собак попыталась укусить ее за ногу. Беззащитных мать и ребенка спас случайный прохожий - мужчине удалось отпугнуть агрессивных псов.

По неподтвержденной информации, в администрации Сусумана уже взяли ситуацию на контроль. Специалисты отловят собак и поместят в приют.

Напомним, днем ранее бездомные собаки напали на мужчину в Магадане. Пострадавший получил множество рваных ран и попал в реанимацию. Сейчас он находится на ИВЛ, за его состоянием следят медики.

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