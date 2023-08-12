Прокусила кофту и ранила руку: собака набросилась на мужчину в Хабаровске

Бездомная собака напала на мужчину в Хабаровске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По информации из соцсетей, 12 августа в Хабаровске бездомная собака напала на мужчину. Произошло это в микрорайоне Березовка в квартале 70-летия Октября. Около 8:40 пес набросился на человека, разодрав на нем кофту и ранив руку.

По информации автора поста, напавшая собака была чипирована. Ранее она была отловлена специалистами, а потом животное вернули обратно.

Собака прокусила кофту и ранила мужчину Фото: @khabarray Фото: Социальные сети

Напомним, что 9 августа жертвой бездомных собак стал житель Магадана. Четыре пса набросились на мужчину, искусав его за шею, голову и конечности. После двух дней в реанимации пострадавший скончался.

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