Что произошло в Хабаровском крае к утру 27 августа

Мужчина накормил медведя на трассе в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На трассе в Хабаровском крае автомобилист с рук кормил дикого зверя. Медведь вышел к дороге из леса, обнюхал путешественника и взял у него еду. Мужчину встреча с хищником не испугала, произошедшее запечатлели проезжавшие мимо автомобилисты.

В Хабаровском крае стабилизировалась пожароопасная обстановка, в связи с чем власти сняли режим ЧС. Пор словам чиновников, пик сезона уже позади. Режим xc сняли также в Якутии.

В северные районы Хабаровского края продолжают завозить топливо. Всего в этом году планируется поставить 32,7 тысячи тонн топлива. На данное время завоз дизельного топлива выполнен уже на 62 процента. Уголь и моторное масло завезено полностью.

За минувшие сутки в Хабаровском крае произошло два смертельных ДТП. В обоих случаях жертвами стали пешеходы. Первая авария случилась на трассе «Обход поселка Красная речка-село Казакевичево», вторая – в квартале Изумрудный села Ракитное. По факту происшествий идет проверки.

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