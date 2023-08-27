Что произошло в Хабаровском крае к утру 27 августа

Мужчина накормил медведя на трассе в Хабаровском крае
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На трассе в Хабаровском крае автомобилист с рук кормил дикого зверя. Медведь вышел к дороге из леса, обнюхал путешественника и взял у него еду. Мужчину встреча с хищником не испугала, произошедшее запечатлели проезжавшие мимо автомобилисты.
В Хабаровском крае стабилизировалась пожароопасная обстановка, в связи с чем власти сняли режим ЧС. Пор словам чиновников, пик сезона уже позади. Режим xc сняли также в Якутии.
В северные районы Хабаровского края продолжают завозить топливо. Всего в этом году планируется поставить 32,7 тысячи тонн топлива. На данное время завоз дизельного топлива выполнен уже на 62 процента. Уголь и моторное масло завезено полностью.
За минувшие сутки в Хабаровском крае произошло два смертельных ДТП. В обоих случаях жертвами стали пешеходы. Первая авария случилась на трассе «Обход поселка Красная речка-село Казакевичево», вторая – в квартале Изумрудный села Ракитное. По факту происшествий идет проверки.
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