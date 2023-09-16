Горячую воду отключат у тысяч жителей Хабаровска 18 сентября

Греть воду придется людям во всех районах города, кроме Индустриального Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гидравлические испытания продолжаются в Хабаровске. Из-за этого у жителей города отключают горячую воду. На этот раз на очереди потребители ТЭЦ-3. Это будет одно из самых массовых отключений горячей воды в городе.

Без горячей воды останутся тысячи жителей Хабаровска. Греть воду придется людям во всех районах города, кроме Индустриального. Горячую воду, согласно графику, отключат в понедельник, 18 сентября.

Вернут коммунальную услугу в дома хабаровчан 22 сентября. Подробный список улиц, которые останутся без горячей воды, можно посмотреть здесь. Отметим, что на этом отключения коммунальной услуги не закончатся.

Подачу горячей воды в Хабаровске останавливают из-за испытаний теплосети. Это необходимо для того, чтобы безаварийно пройти грядущий отопительный сезон.

Ранее горячую воду отключали у потребителей ТЭЦ-1. Коммунальной услуги не было у жителей Индустриального, частично Центрального и Железнодорожного районов.

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