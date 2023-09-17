В Хабаровске задержали водителя, сбившего ночью двух девушек. фото - телеграм-канал хабарай

В Хабаровске благодаря жителям был найден водитель, сбивший ночью в центре города двух девушек, и скрывшийся с места аварии. Найти его удалось по машине, один из горожан позвонил и сообщил, что видел автомобиль виновника ДТП во дворе на улице Клубной. На место тут же уехали сотрудники ГИБДД и уголовного розыска.

- Сотрудники Хабаровской полиции задержали подозреваемого в дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадали две девушки. Сегодня ночью в центральном районе города водитель иномарки совершил дорожно-транспортное происшествие, сбил двоих девушек, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Виновник скрылся с места ДТП, - сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Девушек увезли в больницу. Они пока будут проходить лечение в стационаре. О текущем их состоянии не уточняется. После аварии автомобиль виновника был объявлен в розыск. Днем о его местонахождении стало известно и на улицу Клубную поехали правоохранители. У подъезда они задержали двух мужчин, подходящих под описание. Один из них предположительно и был за рулем в тот роковой момент. Им оказался житель Иркутска, 1990-го года рождения. Сейчас по факту аварии завели уголовное дело.

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