Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 18 сентября

Мужчина сбил двух девушек в центре Хабаровска и скрылся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске весь день 17 сентября полиция искала водителя, который сбил на Муравьева-Амурского и Истомина двух девушек и сбежал. Кадры жесткой аварии разлетелись по Сети. Девушки переходили дорогу по зебре, когда на полной скорости в них влетела иномарка. На месте остались ее номера, они были приморскими. Позже стало известно, что водителя поймали, прокуратура начала проверку.

В районе имени Лазо в пожаре погиб мужчина. В поселке Георгиевка сгорел частный дом с постройками. На месте ЧП во время проливки пожарные нашли тело молодого человека. Тушили возгорание все утро, полностью ликвидировать огонь удалось лишь к пяти часам. Спасти строение специалистам тоже не удалось.

В Магаданской области инспекторам пришлось заковать нетрезвую женщину-водителя в наручники. Она вела себя неадекватно, женщину поймали в районе Пролетарской улицы. Полицейским пришлось успокаивать ее подручными способами.

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