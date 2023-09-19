Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 19 сентября

Сбивший двух девушек в Хабаровске мужчина ездил без прав Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полиции Хабаровска рассказали подробности о водителе, который в минувшее воскресенье сбил на пешеходном переходе двух девушек. Они выжили, но серьезно пострадали, а мужчина скрылся с места ДТП. Однако его быстро задержали. Оказалось, машину он купил за несколько часов до аварии, а прав у него никогда не было. Приехал он из Иркутска, работает вахтовиком.

В Магаданской области произошел фантастический случай. Мужчина слетел с обрыва высотой 200 метров на своей машине и выжил. Сам автомобиль чуть ли не разлетелся вдребезги, а у водителя - лишь ушибы да царапины. Он даже сам смог вызвать на место спасателей.

Но не для всех все заканчивается благополучно. На Колыме мотоциклист два раза подряд попал в аварию. Второе ДТП оказалось для него смертельным. Сначала он столкнулся с грузовиком, который, в нарушение правил, при повороте налево не пропустил встречный транспорт. Мотоциклиста отбросило под колеса внедорожника, который на него наехал.

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