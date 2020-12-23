Север Сахалина опять в центре политического скандала Фото: Тимофей СУЩЕНКО

Борьба за пост градоначальника идет нешуточная, с интригами, а как же без них? Но теперь речь идет о борьбе не за голоса местных жителей - за правительственное лобби.

Многострадальной Охе не везет на мэров уже лет шесть. Напомним, что печально известный экс-губернатор островного региона Александр Хорошавин в свое время тоже посидел в мэрском кресле Охи, после чего пошел выше по должностной лестнице, а оттуда отправился в СИЗО. Между тем административные разборки продолжали лихорадить город нефтяников.

Тогда следующим и отметился на нарушении закона протеже Хорошавина, которого он лично рекомендовал на пост мэра - Александр Шкрабалюк. И его, как потом показала практика, тоже потянуло принять участие в сомнительных делах, которые обернулись уголовным процессом.

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Дело прошлое, но из песни слов не выкинешь. Как сообщалось, в 2014 году за мэром и его подельниками из Южно-Сахалинска прилетел самолет с сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России. Александр Шкрабалюк был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он дал заведомо незаконное указание подписать документы о принятии к оплате фактически не выполненных по муниципальному контракту работ.

Больше года длилось расследование Следственного управления СК России по Сахалинской области о том, что при отсутствии оснований из бюджета было перечислено почти 360 миллионов рублей, выделенных на строительство очистных сооружений, остро необходимых для города с 20-тысячным населением. Особо подчеркнем, что дело это, возможно, ничем бы и не закончилось, если бы не вмешательство и серия публикаций «КП»-Хабаровск».

По версии следствия, глава Охи, пользуясь своими должностными полномочиями, дал указание исполняющей на тот момент обязанности начальника управления капитального строительства городской администрации подписать документы фирме-подрядчику ЗАО «Дальэлектромонтаж», выигравшей конкурс на строительство водоочистных сооружений. Речь шла о 360 миллионах. И все бы ничего, но в действительности работы, а именно - поставка оборудования, не были выполнены. Кстати, генеральным директором фирмы, за которую хлопотал Александр Шкрабалюк, был Владимир Левин, который вскоре стал министром строительства Сахалинской области.

О странной сделке в следственный комитет сообщила руководитель УКСа, которая отказалась подписать документы, несмотря на уговоры. Мэр тогда нашел другую сотрудницу, более сговорчивую, которая в итоге и попала под удар силовиков. А на сотрудницу мэрии, которая отказалась участвовать в сделке на 360 бюджетных миллионов, сообщив об этом органам, экс-мэром была тут же написана куча заявлений, после чего женщина «обросла» букетом из уголовных дел, многие из которых, разумеется, оказались пустышкой.

ДЕЛО БЫЛОЕ, ДЕЛО ГНИЛОЕ

Александр Шкрабалюк всегда чувствовал себя хозяином города, он даже не покинул свой кабинет, когда по судебному решению официально его отстранили от должности. Он продолжал влиять на жизнь города, в частности внимательно наблюдая и за финансовыми потоками.

Многие в этом небольшом городке заметили, что местные силовые структуры на «превышения» главы почему-то закрывали глаза и даже помогали чиновнику избежать наказания по делу с очистными сооружениями. Характерный пример. В качестве смягчающего обстоятельства следственный комитет области в уголовном деле указал тот факт, что оборудование, которое, судя по всему, и не собирались приобретать заказчик и подрядчик, все же пришло на Сахалин. Правда, с немалым запозданием… А значит ущерб в 360 миллионов погашен, и уголовное дело с должностного преступления переквалифицировали на более мягкую уголовную статью. Удивительно чудесное стечение обстоятельств!

Так или иначе, 28 июля 2016 года Охинский городской суд признал Александра Шкрабалюка виновным, ему назначили штраф в размере 80 тысяч рублей, однако он тут же был амнистирован - в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

НЕПРИЯТНЫЙ ОСАДОК

Однако, как выяснилось спустя год после вынесения приговора господину Шкрабалюку, в контейнерах-то оказалось никакое не «очистное ноу-хау», как было прописано в техническом задании проекта, а просто, можно сказать, ржавый хлам, который уже даже вряд ли пригоден к использованию.

Когда шло расследование, областное управление СК России по Сахалинской области поручило осмотреть оборудование Андрею Марченко - руководителю следственного отдела по городу Оха. Задание областного начальства удалось выполнить в рекордные сроки. Четыре больших 20-фунтовых контейнера были осмотрены буквально за пару дней. Причем, как утверждают злые языки, даже не вскрывая на дверях заводских пломб! Итог такой «заботливой» работы сказался на мягкости приговора по уголовному делу.

Тот известный факт, что экс-мэр Александр Шкрабалюк в свое время был осужден, впоследствии не помешал ему стать местным депутатом. Интересно, что и Андрей Марченко продолжает нести свою «боевую» вахту в Охе. Он, пожалуй, единственный, кто выжил после громких разборок из-за мэрского дела. Тогда с должности были сняты прокурор Охинского района, главный полицейский, зампредседателя горсуда, а его шеф успел уйти на пенсию. «КП»-Хабаровск» также об этом подробно писала.

В итоге проблема с очистными сооружениями в Охе не решена до сих пор. Губернатору Валерию Лимаренко пришлось в ситуацию вмешаться лично, и теперь Сахалинской области этот важный социальный объект обойдется не менее чем в 1,5 миллиарда рублей, хотя в том далеком 2014-м эти работы стоили бы 500 миллионов. И сделай Шкрабалюк все по закону, город давно бы получил очистные сооружения. Сейчас же для серьезно секвестрированного бюджета региона полтора миллиарда - существенные затраты.

«ДОМА СТРАХА» И НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ

Между тем жители Охи, в отличие от новой команды в областном правительстве, вспоминают экс-мэра недобрым словом не только из-за того, что остались без очистных сооружений. Запомнилось его правление еще и домами, которые были введены в эксплуатацию без вентиляции. Люди на протяжении нескольких лет боялись засыпать в своих квартирах, потому что не знали, проснутся ли или угорят от газа.

И вновь только после журналистского расследования «КП»-Хабаровск» на жалобы жителей Охи обратили внимание правоохранительные органы и прокуратура. Тогда «наследство» Шкрабалюка пришлось разгребать Сергею Гусеву, который был избран главой города в 2017 году.

Но и это еще не все. После «изгнания» из мэрии Охи экс-чиновник по-прежнему оказывал влияние на судьбу местного населения. Ранее привлекавшийся и осужденный мэр устроился на работу в качестве консультанта в строительную компанию «Энергосила». По странному стечению обстоятельств эта фирма, когда пост мэра занимал Шкрабалюк, нередко получала весьма крупные контракты на строительство домов по федеральной программе переселения из аварийного и ветхого жилья.

В некоторых домах, введенных в эксплуатацию в эпоху мэрствования нашего героя, люди просто задыхались от запаха плесени и не проходящей сырости, красота и блеск новых квартир линяли на глазах. Как результат, некоторые попавшие под программу переселения попросту отказались выезжать из своего старого жилья, которое подчас было лучше «новостроек». «КП»-Хабаровск» и здесь провела свое расследование и была весьма удивлена тому, как экс-мэр помогал застройщику наводить мосты с заказчиком в лице своих бывших подчиненных.

ЧТО, ОПЯТЬ В МЭРЫ?

Потом Александр Шкрабалюк стал депутатом и вновь поднялся на политический олимп региона. Именно поэтому жители Охи сейчас не на шутку встревожены: не дай бог наш герой вознамерился войти в мэрскую реку дважды! И, судя по всему, на то есть определенные предпосылки. В частности позиция некоторых лиц из правительства области, которые открыто поддерживают фигуру ранее «прославившегося» в суде чиновника на ответственный пост в городе.

Учитывая тот факт, что теперь мэр избирается не общим голосованием, а депутатским корпусом, возможны любые варианты. Особенно если учесть, что когда депутаты по какой-либо причине дважды не смогут определиться с кандидатом на кресло градоначальника, то у главы Сахалинской области имеется право назначить мэра сверху. В связи с этим, как вы думаете, кого пророчат на эту должность? Не исключено, что того самого, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности!

Кто именно настойчиво лоббирует на должность запятнавшего себя экс-чиновника, это пусть разбирается Валерий Лимаренко. Если наши предположения верны, то не вводят ли губернатора в заблуждение про незаменимость Александра Шкрабалюка на этом посту?

Позвольте привести пример, характеризующий восприятие местным населением экс-чиновника. В 2017 году кандидат от области с треском проиграл выборы, уступив должность мэра коммунисту Сергею Гусеву. На наш взгляд, одной из причин такой реакции людей было то, что в Охе представителем регионального правительства представлялся именно Шкрабалюк.

По странному стечению обстоятельств первые выборы 17 декабря уже не состоялись. И вот теперь, 24 декабря, депутаты будут определять новую дату выборов, которые, вероятнее всего, перенесутся на февраль-март 2021 года. Тем не менее жители Охи как-то не особо надеются на то, что в следующий раз их слугам народа все же дадут выбрать главу самостоятельно, после чего наступит то самое право назначения «сверху». Ведь в комиссию, которая призвана курировать законность данной процедуры, почему-то даже не включили единственного депутата от Охи в областной думе.

Редакция внимательно следит за событиями в Охе, и нам очень хотелось бы на сей раз ошибиться в прогнозах.

Антон ФРОЛОВ.