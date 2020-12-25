Люди в масках утром 25 декабря нагрянули в дом экс-супруги бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Обыски проводились в рамках дела о хищениях на заводе «Амурсталь».Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в дом по Владимирской области, где раньше жил арестованный Сергей Фургал. Сейчас в нем живет экс-супруга бывшего главы региона Лариса Стародубова.- Искали документы, которые могут подтвердить причастность главного бухгалтера ООО «Торэкс» к мошенничеству на заводе «Амурсталь». Участие в хищениях Ларисы Стародубовой проверяется, - сказал «КП-Хабаровск» источник в силовых структурах региона.Главный бухгалтер предприятия Галина Алейникова и пятеро соучастников, по версии следствия, искусственно создали несуществующую кредиторскую задолженность завода. Затем группа обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о ее взыскании, предоставила фиктивные документы. Речь идет о 305 миллионах рублей, которые, по версии следствия, хотели вывести у ООО «Торэкс-Хабаровск». Предприятие владеет активами завода «Амурсталь».Завершить начатое не удалось - действия банды пресекли правоохранители. Галину Алейникову отправили под домашний арест, затем изменили меру пресечение на содержание под стражей.Напомним, что 25 процентов ООО «Торэкс» принадлежит Ларисе Стародубовой, экс-супруге Сергея Фургала. Обыски на предприятии прошли в прошлом году. После задержали еще одного совладельца ООО «Торэкс» - бизнес-партнера бывшего главы Хабаровского края - Николая Мистрюкова. Он же является главным свидетелем по уголовному делу Сергея Фургала.