Вторая подряд: «СКА-Хабаровск» на выезде обыграл «Томь» со счетом 2:1. Фото ФК «Томь»

После домашней победы над «Чертаново» болельщики хабаровского СКА ожидали от своей команды такой же бодрой игры на выезде в Томске. Тем более что новый главный тренер «красно-синих» Сергей Юран после игры с москвичами заявил, что его команда способна на большее. Всем фанатам СКА, особенно после длинной безвыигрышной серии армейцев очень хотелось на это «большее» посмотреть.

Погода в Сибири к результативному футболу не очень-то располагала. Если на Дальнем Востоке из последних сил держится золотая осень, то в Томске хабаровчан встретил снег, сильный ветер и даже что-то похожее на вьюгу. И хотя как уверяли местные специалисты газон стадиона был прошит специальными нитями чтобы на поле можно было нормально играть погода вносила в матч свои коррективы.

Так Гаджимурадов во время очередной атаки хабаровчан на ворота хозяев поля был немало озадачен, когда нанес по своему обыкновению мощный удар издалека, а мяч затормозил в воздухе, упал на траву и неспешно покатился прямо в руки вратарю.

Впрочем, погода не помешала на 21 минуте Никите Безлихотнову открыть счет в этом матче забив свой первый в этом сезоне мяч. После гола натиск на ворота томичей усилился, хозяева стали жестче обороняться и уже в дополнительное время первого тайма полузащитник «Томи» получает вторую желтую карточку и оставляет свою команду в меньшинстве.

Во втором тайме «Томь» была одержима идеей отыграться, а хабаровчане в свою очередь расслабились за что и поплатились на 66 минуте. Во время атаки «Томи» игроки «красно-синих» все внимание уделили центрфорварду хозяев, а гол забил защитник. 1:1 – преимущество растаяло и все надо было начинать сначала.

На 67 минуте фолит в защите нападающий «Томи» и хабаровчане получают право на очень опасный штрафной удар. К мячу подходит Рамазан Гаджимурадов и закручивает его в верхний угол ворот вновь выводя свою команду вперед. В оставшиеся время ни дальневосточникам, ни сибирякам забить больше не удалось.

СКА опять возвращается в Хабаровск, где на стадионе имени Ленина проведет очередной матч первенства. Соперником армейцев будет футбольный клуб «Иртыш».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Наконец-то победа: «СКА-Хабаровск» выиграл у московского «Чертаново» со счетом 2:0. Это первая победа команды под руководством Сергея Юрана (подробнее)

- В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями первой тренировки с Сергеем Юраном. Уже в эту субботу он выведет команду на матч с «Чертаново» (подробнее)

- Новым главным тренером «СКА-Хабаровск» стал Сергей Юран. С наставником подписан контракт до конца этого сезона (подробнее)

В ТЕМУ:

- «Мне не удалось вывести команду из штопора»: главный тренер «СКА-Хабаровска» подал в отставку. Алексей Поддубский занимал этот пост с марта прошлого года (подробнее)

- В «СКА-Хабаровск» опять будет играть полузащитник из Японии. За хабаровский клуб футболист будет выступать под номером 28 (подробнее)

- Расписание матчей футбольного клуба «СКА-Хабаровск» на октябрь 2020 года. В октябре армейцы проведут шесть игр - три дома и три на выезде (подробнее)

- В «СКА-Хабаровске» будет играть новый полузащитник - Никита Безлихотнов. Соглашение с футболистом рассчитано до конца этого сезона (подробнее)

- Владислав Камилов покидает «СКА-Хабаровск». Полузащитник продолжит карьеру в российской Премьер-Лиге (подробнее)