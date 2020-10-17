«СКА-Хабаровск» на выезде уступил «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1. Фото ФК «Нижний Новгород»

Нелегкая серия хабаровчан продолжается, в этом месяце график игр составлен таким образом что отдохнуть и адаптироваться к джет-лагу СКА не удастся в любом случае – за игрой дома следует игра на выезде, затем снова дома и снова на выезде. Так что большую часть времени «красно-синие» проведут в перелетах по нашей не маленькой стране.

Естественно, силы у команды не безграничны и это отлично видно по последним матчам. Безвыигрышная серия СКА продолжается и новый соперник – ФК «Нижний Новгород», занимающий сейчас первую строчку в турнирной таблице первенства не лучший выбор для хабаровчан.

Практически весь первый тайм нижегородцы провели на половине поля хабаровчан, и только отлично выстроенная Алексеем Поддубским защита не дала хозяевам поля открыть счет в этом матче.

Во втором тайме ситуация изменилась мало, вот только игроки в красно-синей форме еще больше устали и стали и больше стали ошибаться. Неточные передачи, потери мяча сыграли свою роль. На 50 минуте «Нижний Новгород» воспользовавшись неразберихой в штрафной наконец забивает.

Хабаровчане устремляются вперед, но даже замены, произведенные главным тренером армейцев, не смогли переломить игру, хотя несколько по-настоящему опасных моментов игрокам СКА создать удалось, а вот реализовать - нет.

В итоге «СКА-Хабаровск» пусть и в борьбе уступает «Нижнему Новгороду» с минимальным счетом и оказывается в опасной близости от нижней черты. Следующий матч армейцы проведут дома, на стадионе имени Ленина, уже в следующую субботу. Соперником хабаровчан станет ФК «Чертаново».

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