Новым главным тренером «СКА-Хабаровск» стал Сергей Юран Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

19 октября мы писали, что предыдущий наставник хабаровских армейцев Алексей Поддубский подал в отставку, а сегодня СКА нашел нового главного тренера им, как сообщают в клубе, стал известный в футбольном мире Сергей Юран.

- Новым главным тренером ФК «СКА-Хабаровск» стал известный российский наставник Сергей Юран. Контракт с 51-летним специалистом подписан до конца сезона, - отметили в клубе. - Добро пожаловать в Хабаровск, Сергей Николаевич!

Такая скорость принятия решений говорит о том, что решение уйти у Алексея Поддубского сформировалась уже давно, а клуб все это время искал ему замену. Это, кстати, заметно и по кратким послематчевым интервью Поддубского в последнее время. Новый главный появится в Хабаровске уже завтра, а уже в субботу он выведет армейцев на матч с «Чертаново».

КТО ТАКОЙ СЕРГЕЙ ЮРАН:

Сергей Николаевич Юран родился в Луганске Украинской ССР 11 июня 1969 года. Будучи футболистом, играл на позиции нападающего.

Воспитанник ворошиловградской «Зари», в которой начал карьеру. Так же выступал за «Динамо» Киев, «Бенфику» и «Порту» (оба – Португалия), «Спартак» Москва, «Миллуолл» (Англия), «Фортуна» Дюссельдорф и «Бохум» (оба – Германия), «Штурм» (Австрия).

Чемпион и обладатель Кубка СССР, Чемпион (дважды) и обладатель Кубка Португалии, Чемпион России.

Выступал за молодёжную сборную СССР (Чемпион Европы 1990 г.), сборные СССР, СНГ и России.

Мастер спорта СССР международного класса.

Тренерскую карьеру начал в 2003 году в дубле московского «Спартака». В 2004-м возглавил ставропольское «Динамо», с которым выиграл первенство второго дивизиона и кубок ПФЛ.

Затем работал в Прибалтике – возглавлял в 2005 г. ФК «Диттон» из Даугавпилса, а в 2006 г. эстонский ТФМК (с которым взял Кубок и Суперкубок Эстонии).

В 2007-2008 годах работал с ФК «Шинник» Ярославль, который вывел в РФПЛ. Сезон 2008 закончил в ФК «Химки», выполнив задачу по сохранению прописки в высшей лиге.

Дальше была работа в Казахстане («Локомотив» Астана, 2009 год) и Азербайджане («Симург» Загатала, 2011 год).

В 2012-2013 возглавлял «Сибирь» Новосибирск, а в 2015-м – «Балтику» из Калининграда.

В 2016 году работал с армянской «Микой», с которой дошёл до финала Кубка Армении.

В 2017-м стал главным тренером ФК «Зоркий» Красногорск, выступавшем в ПФЛ.

В январе 2020 года вновь возглавил «Химки», с которыми успел провести 2 матча в Олимп-ФНЛ, после чего турнир был остановлен, а подмосковный клуб, занимающий второе место, получил путевку в РПЛ. Так же под руководством Юрана «Химки» дошли до финала Кубка России, где уступили «Зениту» 0:1.

21 октября 2020 года назначен главным тренером ФК «СКА-Хабаровск».

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