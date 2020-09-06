Дело отца, бросившего своих детей в аэропорту Шереметьево: что известно на 6 сентября 2020 года Фото: Иван ВИСЛОВ

История с брошенными в аэропорту Шереметьево детьми всколыхнула общественность. Началась она с того, что на территории аэропорта в конце января 2020 года нашли двух мальчиков пяти и семи лет. При них были личные вещи и записка, в которой отец мальчиков объяснял, что решился на оставить несовершеннолетних из-за безденежья и просит определить их во временный дом приюта.

История получила огласку, и родитель – житель Комсомольска-на-Амуре, также отреагировал на нее – он пришел и сдался полиции. Он объяснил, что оставил детей, а сам улетел в Ростов-на-Дону, где рассчитывал заработать денег, а потом вернуться и забрать мальчиков. Однако его планам не суждено было сбыться. Кроме того, на горе-отца поступило заявление от соседки, у которой мужчина украл деньги в сумме 100 тысяч рублей и на них отправился с детьми в столицу страны. Также бывшая жена заявила, что экс-супруг издевался над ней морально и физически.

По решению компетентных органов мальчиков было решено перевезти в Комсомольск-на-Амуре и передать в семью матери. У отца детей теперь другой путь – ему предстоит ответить перед законом по статьям Уголовного кодекса «Оставление несовершеннолетних в опасности» и «Кража». На сегодняшний день известно, что 12 августа комсомольчанина, бросившего сыновей, в аэропорту Шереметьево, ограничили в родительских правах. По решению суда с ответчика взыскали алименты на содержание детей.

Напомним, обвинительное заключение в отношении комсомольчанина утверждено 10 июля 2020 года заместителем прокурора Хабаровского края. Сам фигурант вину в инкриминируемых деяниях не признает. Следующее заседание по делу суд назначил на 24 сентября 2020 года. Мужчина рискует лишиться свободы на срок до шести лет.

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