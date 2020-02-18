Другая сторона дела «шереметьевских детей»: адвокат их отца рассказал свою версию событий

Адвокаты Виктора Гаврилова, оставившего своих сыновей в аэропорту Шереметьево, обжаловали решение суда об аресте их подзащитного. Напомню, Центральный районный суд г. Хабаровска отправил комсомсольчанина в СИЗО на два месяца по делу о краже. Соседка Виктора, у которой он взял деньги на поездку в Москву, обвинила его в воровстве.

«АЭРОПОРТ – БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ»

Защита считает, что помещать мужчину, на иждивении которого находятся маленькие дети, ни в коем случае нельзя. Более того, по мнению адвокатов, все обвинения, предъявляемые комсомольчанину, не выдерживают критического осмысления. Один из защитников, адвокат Денис Пензин, поделился своим видением этой громкой истории с «КП» - Хабаровск».

- В этой истории три уголовных дела: «Оставление в опасности», «Истязание» и «Кража». Так вот первые два разваливаются, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» адвокат Денис Пензин, один из защитников Виктора Гаврилова. – По порядку. Опасное место – это берег реки, проезжая часть, открытый космос, но не аэропорт, где есть служба безопасности, куда не зайдет человек с оружием, где есть видеокамеры и прочее. Это «чистая зона».

По словам адвоката, Виктор не просто так сорвался с места «вникуда». Он – квалифицированный сварщик, причем работал и за границей, в Южной Корее. В Комсомольске с работой непросто, а тут Виктору предложили работу в Москве, причем даже с жильем.

- Он сам – детдомовский, а были бы у него родители, детей он, конечно, оставил бы с ними на первое время, пока окончательно не обустроится, - объяснил Денис Пензин. – Поэтому взял мальчиков с собой.

Сейчас дети находятся на попечении матери

ПЛАНЫ НА НОВУЮ ЖИЗНЬ РУХНУЛИ

Но в столице все пошло наперекосяк: те, кто приглашал Виктора, внезапно передумали. Мужчина не знал, что делать: денег в обрез, съемное жилье быстро не найдешь, как и другое место работы.

- Как он сам мне сказал, был бы один – перекантовался. Поголодал бы, в конце концов. Но детей же голодными не оставишь. Поэтому было принято тяжелое, но, на его взгляд и в тех обстоятельствах, верное решение: временно передать детей государству, - продолжил адвокат. – Он все подготовил: написал записку, собрал и аккуратно уложил вещи сыновей, проинструктировал их – к кому подойти, что сказать, какие документы показать.

Дальше показания несколько расходятся: следствие считает, что отец сразу покинул детей, а Виктор утверждает, что наблюдал за мальчиками издалека. И лишь убедившись, что с ними надежные люди, ушел.

Второе уголовное дело, возбужденное по статье «Истязание», по мнению адвоката, тоже рассыпается. По крайней мере, до сих пор не найдены веские подтверждения словам экс-жены, которая утверждала, что бывший супруг избивал ее и детей.

УКРАЛ ИЛИ ЗАНЯЛ – ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ТЕЛЕФОНЕ

Что касается дела о краже, то и тут у защиты есть масса вопросов. Известно, что деньги на поездку в Москву – не Виктора, а соседки. Мужчина заявляет, что в январе отправил ей СМС с просьбой одолжить ему некую сумму. Та согласилась. Переписка сохранилась у комсомольчанина в телефоне, но гаджет был изъят у него следователями по делу об истязаниях.

- Есть люди, которые не только издеваются над другими, но и любят сохранять фото и видео издевательств. Вот следователи и проверяли телефон моего клиента, - объяснил адвокат. – Я затребовал это вещественное доказательство, надеюсь, скоро мы его получим и сможем предъявить следствию и суду СМС-переписку с соседкой.

По версии следствия, кража денег была осуществлена путем перевода через мобильный банк средств с карты потерпевшей на карту подозреваемого. А теперь человеческим языком: якобы Виктор взял смартфон знакомой, зашел в мобильный банк, набрал логин, пароль и перевел деньги на свою карту.

- Вы пользуетесь мобильным банкингом? Знаете, что без пароля вы даже баланс просмотреть не сможете? – поинтересовался Денис Пензин. – Я не нашел подтверждения тому, что соседка передавала ему пароль. Так как он это сделал? Кстати, заявление женщина написала 24 января – Виктор тогда еще был в Комсомольске.

С НАДЕЖДОЙ НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Арест для мужчины стал полной неожиданностью, громом среди ясного неба. У него стали налаживаться дела: огласка помогла, нашлись, как сказал адвокат, добрые люди, которые предложили ему работу и жилье.

- Не в Москве, там все дорого, а в области – жилье на полгода, пока не накопит денег, и работу. Поймите, он не иждивенец, не попрошайка, у него золотые руки, он сам заработает себе и детям на жизнь, - продолжил защитник. – Он поехал в Комсомольск как раз за ними, потому что у бабушки со стороны матери заканчивалась временная опека. И – раз! – его задерживают и отправляют за решетку. А детей отдают матери – матери! Которая их оставила в детсаду и школе еще в мае и пропала. Ее ведь нашли только в связи с этой историей.

Апелляция на арест подана, защита и Виктор надеются, что суд рассмотрит ее в ближайшее время и вынесет справедливое решение.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Допрос отца в Ростове.

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