Деньги на поездку с сыновьями в Москву украл: Отца, бросившего детей в Шереметьево, требуют ограничить в родительских правах

Сегодня, 15 февраля, в Центральном районном суде г. Хабаровска прошло заседание, на котором рассматривалась мера пресечения для Виктора Гаврилова – комсомольчанина, бросившего двух своих маленьких сыновей в аэропорту Шереметьево.

Сейчас мужчина – фигурант трех уголовных дел по статьям «Кража», «Истязание» и «Оставление в опасности. На суде речь шла только о краже: мужчину подозревают в том, что деньги на поездку в Москву он украл у соседки. Решением суда комсомольчанина отправили под арест на два месяца. Кроме того, в ходе заседания представитель прокуратуры заявила о намерении ограничить Виктора в родительских правах.

Виктор повторяет одно и то же: от сыновей никогда не откажется, решение оставить их в аэропорту - крайняя, вынужденная мера. Фото: Следственный комитет РФ

В качестве одного из аргументов против заключения мужчины под стражу защита использовала тот факт, что у него на иждивении находятся двое малолетних детей – шести и девяти лет. Прокурор Александра Петрова посчитала этот аргумент безосновательным.

- Своих детей он оставил в аэропорту, сейчас они у матери. В ближайшее время будет решен вопрос об ограничении его в родительских правах, - подчеркнула прокурор.

Отец оставил двух детей в аэропорту Шереметьево. Нужно ли вернуть ему сыновей? Реплика Мардана..

Напомню, 26 января в терминале D аэпропорта Шереметьево охрана обнаружила двух мальчиков без присмотра взрослых. Выяснилось, что их бросил здесь родной отец, 41-летний Виктор Гаврилов. Мужчина оставил сыновей с запиской и документами и улетел в Ростов-на-Дону. История получила широкую огласку, мужчину объявили в розыск. Он сдался полиции сам. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», с Виктора взяли обязательство о явке.

Комсомольчанин категорически против того, чтобы дети оставались с матерью. Также он не согласен отдать их на воспитание бабушке по материнской линии. С обеими женщинами у него затяжной конфликт. Уголовное дело по статье «Истязание» было заведено после заявления экс-супруги о том, что Виктор бил ее и поднимал руку на детей. Мужчина отрицает эти обвинения, как и обвинения в краже денег у соседки. По его словам, никакого криминала тут не было, деньги на поездку в Москву соседка ему выдала в долг. На всех допросах и суде Виктор неоднократно заявлял, что очень любит своих мальчиков и обязательно будет с ними. Замечу, что мужчина ранее, уезжая работать на вахту, оставлял сыновей в социальном центре. И ни у кого не возникло вопросов, почему при живой матери и бабушке с дедушкой, детей оставляют с чужими людьми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/757294" frameborder="0"></iframe> Допрос Виктора Гаврилова, отца оставленных в аэропорту Шереметьево детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Соцслужбы Комсомольска-на-Амуре проверяет комиссия аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка (особое внимание - социальному центру, в которых отец оставлял детей)

Комсомольчанин, бросивший детей в Шереметьево, обнаружен в Ростове-на-Дону (Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности»)

Полиция проверит, избивал ли отец, бросивший детей в Шереметьево, их мать (Женщина заявила, что экс-супруг систематически бил ее руками, ножом и выкидывал полураздетую на мороз)

Комсомольчанин, бросивший в аэропорту Шереметьево двух сыновей, сам сдался следствию (Сейчас его допрашивают следователи, выясняя причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии)

"Сказочница" - характеризуют мать оставленных отцом в Шереметьево мальчиков, соседи Виктора Гаврилова (По версии опрошенных, вся вина за развал семьи лежит именно на женщине)

"Денег нет, кормить нечем, потом заберу из детского дома": В Шереметьево отец оставил двух сыновей с запиской (Сославшись на тяжелое финансовое положение, родитель попросил забрать ребят в приют)

Дети, брошенные отцом в аэропорту Шереметьево, не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (Однако их мать получала предупреждение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей)

В Хабаровском крае ищут мать брошенных отцом в аэропорту Шереметьево детей (На днях мальчиков доставят в Хабаровск и их судьбой займутся социальные службы)

Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала что ее дети в Москве (Сейчас с женщиной работают социальные службы, все делается для того, чтобы мальчики остались в родной семье)