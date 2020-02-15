2020-02-15T14:58:32+03:00
Общество

Деньги на поездку с сыновьями в Москву украл: Отца, бросившего детей в Шереметьево, требуют ограничить в родительских правах

Прокуратура считает, что, оставив сыновей в аэропорту среди чужих людей, Виктор Гаврилов фактически отказался от них
Ксения ТУРТЫГИНА
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В Москве, пока решался вопрос о возвращении мальчиков домой, с ними было много хороших людей. Фото: аккаунт Елены ГрешняковойВ Москве, пока решался вопрос о возвращении мальчиков домой, с ними было много хороших людей. Фото: аккаунт Елены Грешняковой
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Сегодня, 15 февраля, в Центральном районном суде г. Хабаровска прошло заседание, на котором рассматривалась мера пресечения для Виктора Гаврилова – комсомольчанина, бросившего двух своих маленьких сыновей в аэропорту Шереметьево.

Сейчас мужчина – фигурант трех уголовных дел по статьям «Кража», «Истязание» и «Оставление в опасности. На суде речь шла только о краже: мужчину подозревают в том, что деньги на поездку в Москву он украл у соседки. Решением суда комсомольчанина отправили под арест на два месяца. Кроме того, в ходе заседания представитель прокуратуры заявила о намерении ограничить Виктора в родительских правах.

Виктор повторяет одно и то же: от сыновей никогда не откажется, решение оставить их в аэропорту - крайняя, вынужденная мера. Фото: Следственный комитет РФ

Виктор повторяет одно и то же: от сыновей никогда не откажется, решение оставить их в аэропорту - крайняя, вынужденная мера. Фото: Следственный комитет РФ

В качестве одного из аргументов против заключения мужчины под стражу защита использовала тот факт, что у него на иждивении находятся двое малолетних детей – шести и девяти лет. Прокурор Александра Петрова посчитала этот аргумент безосновательным.

- Своих детей он оставил в аэропорту, сейчас они у матери. В ближайшее время будет решен вопрос об ограничении его в родительских правах, - подчеркнула прокурор.

Отец оставил двух детей в аэропорту Шереметьево. Нужно ли вернуть ему сыновей? Реплика Мардана..

Напомню, 26 января в терминале D аэпропорта Шереметьево охрана обнаружила двух мальчиков без присмотра взрослых. Выяснилось, что их бросил здесь родной отец, 41-летний Виктор Гаврилов. Мужчина оставил сыновей с запиской и документами и улетел в Ростов-на-Дону. История получила широкую огласку, мужчину объявили в розыск. Он сдался полиции сам. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», с Виктора взяли обязательство о явке.

Комсомольчанин категорически против того, чтобы дети оставались с матерью. Также он не согласен отдать их на воспитание бабушке по материнской линии. С обеими женщинами у него затяжной конфликт. Уголовное дело по статье «Истязание» было заведено после заявления экс-супруги о том, что Виктор бил ее и поднимал руку на детей. Мужчина отрицает эти обвинения, как и обвинения в краже денег у соседки. По его словам, никакого криминала тут не было, деньги на поездку в Москву соседка ему выдала в долг. На всех допросах и суде Виктор неоднократно заявлял, что очень любит своих мальчиков и обязательно будет с ними. Замечу, что мужчина ранее, уезжая работать на вахту, оставлял сыновей в социальном центре. И ни у кого не возникло вопросов, почему при живой матери и бабушке с дедушкой, детей оставляют с чужими людьми.

Допрос Виктора Гаврилова, отца оставленных в аэропорту Шереметьево детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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