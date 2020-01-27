«Не сказала бы, что они бедствовали»: педагог школы, в которой учился один из оставленных отцом в Шереметьево мальчиков, рассказала о семье

Восьмилетний комсомольчанин, которого отец оставил в аэропорту Шереметьево вместе с младшим братом и запиской, где говорит о том, что детей не на что содержать, был в школе на хорошем счету.

- Очень такой прилежный мальчик, - рассказала «КП-Хабаровск» один из педагогов школы, где учился ребенок. - Может, иногда выглядел не очень опрятно, так дети разные, кто как носит. Не сказала бы, что они бедствовали. Виктор (отец мальчиков - прим. ред.) - воспитывал их один, мать после развода с детьми не жила, и, насколько я знаю, практически с ними не виделась. Хотя родительских прав она не лишена. На учете как неблагополучная или малообеспеченная семья не состояла.

Напомним, что в 2017 году женщина привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: дети опрокинули на себя горячий чайник, когда их мама выходила в магазин.

- Трудно сказать, какие отношения были между родителями, - поделилась моя собеседница. - Чужая душа - потемки. У него сложный характер, работа специфическая, контингент такой, особенный. Но мальчишек он любил.

Несмотря на отцовскую любовь, мальчики уже дважды бывали в приюте. Как рассказал ранее Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, уезжая на вахту, мужчина передавал детей в соцучреждение. Матери он не доверял, называл «непутевой» и считал, что она не сможет следить за детьми. После возвращения сыновей он забирал обратно.

- Мальчик до последнего момента ходил в школу, - отметила педагог. - 24 января отец забрал документы, рассказав, что семья переезжает в Москву, где у него якобы есть жилье, и работу найти не проблема. Причин не поверить ему у нас не было.

Сейчас мужчину разыскивают. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

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