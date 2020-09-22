«Мне показалось, водитель не справился с управлением»: пострадавший в аварии пассажир автобуса, перевернувшегося в Ульчском районе Хабаровского края

Пять человек – трое мужчин и две женщины доставлены санбортом из центральной районной больницы поселка Циммермановка. Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

В 20:30 по местному времени первый вертолет санавиации доставил в краевую клиническую больницу №2 пассажиров, получивших наиболее тяжелые травмы при крушении автобуса на трассе Селихино – Николаевск-на-Амуре, произошедшем днем 22 сентября 2020 года. Пять человек – трое мужчин и две женщины доставлены санбортом из центральной районной больницы поселка Циммермановка. У троих, в числе которых пожилой мужчина, диагностированы переломы ключицы,двое получили более серьезные травмы – перелом тазобедренного сустава и травму спины.

Несмотря на тяжесть травм один из пострадавших согласился в двух словах рассказать о том, что случилось.

- Мне показалось, что водитель не справился с управлением, - сказал он корреспонденту «КП» - Хабаровск». – Ощущение такое было. Автобус на приличной скорости входил в правый поворот. Мне показалось, что водитель не справился с управлением. Машина стала выходить на встречку… Сначала завалилась на два колеса, потом перевернулась и кубарем покатилась в кювет.

Пострадавших доставили в ККБ №2 Хабаровска Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Во вторую краевую больницу прибыл министр здравоохранения Евгений Никонов. Его задача проста, проверить, проконтролировать, убедиться в том, что все пострадавшие получают должное лечение. Впрочем, оставаться в стенах медучреждения захотели не все.

- У меня перелом ключицы, но чувствую я себя хорошо, - сообщил один из пассажиров. – Я почти полгода не был дома и хотел бы проходить лечение в домашних условиях.

Министерством здравоохранения принято решение о транспортировки в Хабаровск всех, получивших травмы пассажиров. В Ульчский район вылетел вертолет МИ-26 с двумя бригадами на борту. Его прибытие медики ожидают около полуночи.

Напомним, пассажирский автобус, совершавший рейс в поселок Богородское, сошел с трассы на выезде из поселка Решающий в Ульчском районе на участке автодороги Селихино - Николаевск-на-Амуре. Информация о происшествии поступила на пульт диспетчерской службы 112 в 12:30 по местному времени. На месте аварии работают следователи и сотрудники прокуратуры.

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