Что такое не везет: хабаровский «Амур» проиграл в домашнем матче питерскому СКА со счетом 1:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

После долгих разъездов «Амур» наконец-то вернулся в Хабаровск и начал очередную домашнюю серию. Первый соперник в октябре у «тигров» весьма непрост – питерский СКА. До матча в Хабаровске армейцы занимали вторую строчку турнирной таблицы с 16 очками. Против такой статистики «Амур», к сожалению, не «пляшет». Оптимисты могут добавить в это предложение слово «пока».

Даже несмотря на то, что СКА «подкосил» коронавирус – на льду сейчас играет в основном молодежь и это на данный момент самый молодой клуб Континентальной хоккейной лиги, делает это она очень неплохо. В город на Амуре питерцы прибыли из Новосибирска, где со счетом 6:4 обыграли местный клуб, так что победный запал у армейцев далеко не иссяк.

«Амур» также готовился к бою. В клубе недавно сменилось руководство, поменялся главный тренер – место исполняющего обязанности Павла Торгаева занял приглашенный Сергей Светлов, ранее работавший в приморском «Адмирале», и болельщики ждали от своей команды хорошей игры.

И забегая вперед стоит сказать, что она получилась на удивление острой. Питерская команда превосходила хабаровчан в скорости и наглости, на стороне «тигров» были опыт и индивидуальное мастерство. Во многих моментах хозяева площадки переигрывали гостей, создавая очень опасные моменты у ворот Михаила Бердина.

Но до третьего периода ни одного из них реализовать не удалось. Отлично играл вратарь армейцев, а «тиграм» не хватало одного, последнего, завершающего броска по воротам. Так же «Амур» традиционно проигрывал вбрасывания и делал ошибки в передачах.

Счет в матче на 16 минуте открыл Никита Чебриков. Рикошету шайбы не смог противостоять даже многоопытный Марек Лангхамер. СКА выходит вперед – 0:1. Второй гол в ворота хабаровчан армейцы забивают на 19 минуте. И в самой концовке периода «Амур» получает двойное удаление.

Второй период хабаровчане начали втроем против играющего в полном составе СКА. На воротах Марека Лангхамера сменил Евгений Аликин. Две нелегких минуты команда выстояла, игроки выдохнули и тут же получил третий гол в свои ворота. На 23 третей минуте отличился Владимир Ткачев.

Отыграть одну шайбу «Амуру» удалось только на 45 минуте матча, Томаш Зогорна немного скрасил впечатление от матча – «Амур» проиграл не в сухую. Причем повторюсь моментов было множество об этом говорит и статистика: 18 -9 (третий период), 37 -29 (за матч) в пользу «Амура» по броскам в створ. Но шайба как заколдованная не хотела идти в ворота.

- Игрой нашей команды я доволен, - отметил после матча Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». - Было очень хорошее движение. К сожалению пропустили построенные на наших ошибках три гола. Было сложно потом игру перевернуть, но тем не менее видно было желание отыграться. Создали очень много моментов, к сожалению не все их реализовали. Немного не хватило. Если бы мы пораньше забили первый гол - было бы полегче.

Голы: 0:1 – Чибриков (Цыплаков, Володин 15:31); 0:2 – Володин (Тимкин, Дыбленко, 18:44); 0:3 – Ткачёв (Кузьменко, 22:14); 1:3 – Т. Зогорна (Г. Зогорна, Якупов,44:45).

Статистика матча: Броски: 46-32; Броски в створ: 19-20; Голы: 0-3 ; Вбрасывания: 15-24 ; Блокированные броски: 6-15 ; Силовые приемы: 16-11 ; Время в атаке: 07:38-07:54 ; Штраф: 6-4.

Следующим соперником хабаровчан станет нижегородское «Торпедо», матч состоится уже в это воскресенье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Хабаровский «Амур» расторг контракт с нападающим Станиславом Кацубой. Соглашение было разорвано по обоюдному соглашению сторон (подробнее)

- Евгений Лугин назначен новым исполнительным директором хабаровского хоккейного клуба «Амур». Александр Филиппенко, ранее занимавший эту должность, перешел на другую работу (подробнее)

- Начали за здравие: хабаровский «Амур» проиграл «Спартаку» со счетом 1:3. После выездной серии хабаровская команда возвращается домой (подробнее)

ИНТЕРЕСНОЕ:

- Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на октябрь 2020 года. В этом месяце «тигры» сыграют рекордное количество домашних матчей (подробнее)

- Главным тренером хабаровского «Амура» стал Сергей Светлов. Павел Торгаев вошел в тренерский штаб нового наставника (подробнее)

- Михаил Дегтярев встретился с хабаровским «Амуром» и пообещал команде новых спонсоров. «Тигры» вернулись в Хабаровск и готовятся к новым матчам (подробнее)