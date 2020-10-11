Спасибо не в сухую: «СКА-Нефтяник» в финале Кубка России с треском проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:5 Фото: Социальные сети

То, что с армейцами из Хабаровска что-то не так заметно стало еще на матче с «Волгой». Первый тайм «красно-черным» тогда удался, а вот во втором они так сильно сдали что позволили сопернику очень много забивать. Капитан СКА даже обмолвился что команде стыдно за второй игровой отрезок, но пообещал, что к финалу учтут ошибки.

К сожалению, финальный матч с москвичами показал, что исправить ничего не удалось. Команда, которая раньше являлась бесспорным лидером российской суперлиги и противостоять ей оппоненты могли только при серьезной помощи арбитров, сейчас выглядела беспомощно.

Индивидуальное мастерство никуда не делось, но вот внятных командных действий болельщики из Хабаровска от своей команды так и не дождались. А именно этого не хватало чтобы взломать мощную оборону «бело-голубых». Причем то, что динамовцы играть будут именно так сюрпризом, не было, тактика не изменилась с прошлого сезона.

Первые же мячи «красно-черные» пропустили в свои ворота на старте игры. Счет менялся с пугающей скоростью. Первый тайм завершился со счетом 4:0 в пользу москвичей. Как написали бы Ильф и Петров – в воздухе запахло разгромом. И дело не в счете, дело в абсолютной беспомощности дальневосточников.

Ни одной внятной атаки, оборона с серьезными ошибками, не реализованный пенальти и то, что в полуфинале прощали хабаровчанам ульяновцы в финале не простили москвичи. Была надежда что у главного наставника армейцев есть план как одолеть «Динамо» и во время перерыва он его до игроков доведет. Но и второй тайм утешения болельщикам из бывшей столицы Дальнего Востока не принес.

Единственный гол в ворота «Динамо» был забит на 85 минуте матча Дмитрием Стариковым, ассистировал ему Дмитрий Сидоров. Костяк команды, к сожалению, никак себя не проявил, что позволило некоторым любителям конспирологических теорий утверждать, что все было предопределено заранее. Мол СКА получает золото в прошедшем чемпионате, «Динамо» – Кубок. Но мы, конечно, в это не верим.

Достаточно было посмотреть на Василия Грановского, выезжавшего за серебряными медалями, чтобы понять армейцы обескуражены. Второе место совсем не то, за чем ехали в Ульяновск хабаровчане. Даже их извечный соперник «Енисей» хоть и уступил москвичам в полуфинале сделал это очень достойно, здесь же настоящей борьбы зрители так и не увидели.

Остается надеться что некогда грозная команда все -таки проведет работу над ошибками и возьмет реванш у «Динамо» забрав себе еще один Суперкубок. Его розыгрыш пройдет под сводами арены «Ерофей» в Хабаровске уже 1 ноября.

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