В хабаровском «СКА-Нефтянике» пополнение - в команду пришел тренер Артур Федоров Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

О том, что в тренерском штабе хабаровского клуба появится еще один тренер говорил главный наставник команды Ильяс Хандаев сразу после возвращения из Иркутска, где армейцы учувствовали в первом этапе розыгрыша Кубка России.

Как сегодня сообщили в пресс-службе хабаровских армейцев, на днях клуб подписал сезонный контракт с 51-летним специалистом Артуром Федоровым, который займет пост помощника главного тренера команды.

В последнее время, после окончания игровой карьеры Артур Федоров жил в Финляндии, где и стал заниматься тренерской работой. А с 2012 года долгое время возглавлял национальную сборную Эстонии, которую в 2019 году (впервые в истории) вывел в элитную группу чемпионата мира.

- Минувший сезон 2019/20 годов специалист отработал в качестве наставника команды «Ботния» (Хельсинки), в которой свою спортивную карьеру начинал нынешний легионер «СКА-Нефтяника» Туомас Мяяття, - рассказал Виталий Афанасьев, пресс-атташе ХК «СКА-Нефтяник».

Кстати сын Артура Федорова – Эмиль, имеет финское гражданство, и так же занимается хоккеем с мячом. В настоящий момент выступает за команду шведской Элитсерии «Ветланда», а так же является игроком национальной сборной команды Финляндии.

Справка от «СКА-Нефтяника»:

Артур Николаевич Федоров родился 29 декабря 1969 года - воспитанник ульяновского хоккея, мастер спорта СССР. Начал играть в хоккей с мячом в 11 лет за команду «Искра» у тренера Б. Кияйкина.

Уже в 16 лет попал в основной состав ульяновской «Волги», за которую в высшей лиге отечественного чемпионата дебютировал в сезоне 1986/87 годов. Всего через год Федоров получил приглашение в московское «Динамо», вместе с которым стал бронзовым призером чемпионата и финалистом розыгрыша Кубка СССР сезона 1990/91 годов. В 1993 году хоккеист перешел в «Строитель» (Сыктывкар), за который провел один сезон.

Всего в послужном списке А. Федорова значатся 116 матчей, сыгранных им в чемпионатах СССР/России (10 забитых мячей). В 1994 году 24-летний Федоров переехал в Финляндию, где и провел оставшуюся часть карьеры, выступая за команды «Веста банди» (Хельсинки), «Ахиллес» (Порвоо) и «Ботния» (Хельсинки).

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