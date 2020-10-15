В «СКА-Хабаровске» будет играть новый полузащитник - Никита Безлихотнов Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Не так давно хабаровская команда лишилась Владислава Камилова, решившего себя попробовать в российской «Премьер-Лиге». Клуб добровольно расстался с очень неплохим игроком, но теперь необходимо было подыскивать замену. Нашли футболиста достаточно быстро, причем уже имеющего опыт выступления за «СКА-Хабаровск». Им стал 30-летний полузащитник Никита Безлихотнов.

- Никита Безлихотнов родился 19 августа 1990 года в Москве. Футбольное образование получил в ФШМ «Торпедо». На профессиональном уровне дебютировал за «Торпедо-ЗИЛ» во второй лиге в 2010 году, - сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Ранее Никита уже выступал в Хабаровске. В сезоне 2015/16 провёл в составе нашей команды 18 матчей. За «СКА-Хабаровск» Никита Безлихотнов будет выступать под номером 90.

Так же как сообщают в хабаровском клубе Безлихотнов в Футбольной национальной лиге защищал цвета московского «Торпедо», «Балтики», «Сибири», «Шинника» и «Армавира». На уровне РПЛ он выступал за ФК «Кубань» в сезоне 2013/14 годов и ФК «Уфа» в сезоне 2014/15 годов.

Помимо этого, полузащитник выступал в высших дивизионах Украины («Металлург» Донецк) и Казахстана («Кызыл-Жар» Петропавловск). Вызывался во вторую сборную России, в молодёжную. Играл за студенческую сборную России на универсиаде в Казани, сыграл шесть матчей, забил два гола, один из них с пенальти.

Напомним, что сейчас «СКА-Хабаровск» после серии ничьих и обидного поражения от красноярского «Енисея» занимает 14 место в турнирной таблице первенства ФНЛ, находясь буквально в двух строках от нижней черты, за которой находятся аутсайдеры – претенденты на вылет ил лиги.

Следующий матч армейцы проведут на выезде в Нижнем Новгороде с одноименной командой. На данный момент нижегородцы обошли лидировавший раньше «Оренбург» и занимают верхнюю позицию в табели о рангах. Матч будет непростым, как и график «красно-синих» в этом месяце. ФК «Нижний Новгород» выдали выигрышную серию из 8 матчей и в 15 турах набрали 34 очка.

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