В «СКА-Хабаровск» опять будет играть полузащитник из Японии

В «СКА-Хабаровск» будет играть полузащитник из Японии Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Хабаровчане помнят маленького, но боевого самурая Минори Сато который отыграл в местном СКА прошлый сезон. Теперь ему на смену пришел полузащитник, так же из страны восходящего солнца Рёта Нома.

- Рёта родился 15 ноября 1991 года в городе Фунабаси (префектура Тиба), - рассказали в хабаровском клубе. - На родине выступал за школьную команду Аомори Ямада, а позже за Университет Мэйдзи. В 2013 году уехал в Европу, где подписал контракт с футбольным клубом «Рудар» из Черногории. За три с половиной сезона со своей командой Рёта выиграл Чемпионат этой балканской страны (2014-2015), Кубок (2016), а также провёл 9 матчей в Лиге Европы УЕФА. В разгар сезона 2016/2017 перешёл в сербский ФК «Раднички Ниш», за который так же отыграл 3 с половиной сезона в чемпионате Сербии (79 матчей, 9 голов).

Рост футболиста 177 см, вес 78 кг. За «СКА-Хабаровск» Рёта Нома будет выступать под 28 номером. Это уже второй новичек в стане «Красно-синих» появившийся этой осенью. Два дня назад хабаровский клуб подписал еще одного полузащитника – Никиту Безлихотнова.

Напомним, что сейчас «СКА-Хабаровск» вылетел в Нижний Новгород, где уже сегодня проведет встречу с местным футбольным клубом. Матч обещает быть жарким – армейцам очень нужны очки чтобы оторваться от «шестерки аутсайдеров» - претендентов на вылет из Футбольной национальной лиги.

Армейцы сейчас на 14 строчке турнирной таблицы первенства ФНЛ с 18 очками после 15 туров, от «Акрона» стоящего на 17 месте их отделяет всего 4 очка. В то же время ФК «Нижний Новгород» пока является лидером первенства, обошедшим на одно очко ранее стоявший на первой строчке «Оренбург», команда «упала» на вторую строчку после ничейного матча со «СКА-Хабаровском».

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