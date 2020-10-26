Дело Сергея Фургала: последние новости на 26 октября 2020 года

Продолжается расследование уголовного дела, фигурантом которого стал экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал Фото: Александра ШОПЕНКО

Продолжается расследование уголовного дела, фигурантом которого стал экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал. Напомним, по версии следствия, бывший губернатор причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей. На сегодняшний день известно, что у Сергея Фургала падает зрение, а суд разбирается в материалах главного вменяемого экс-чиновнику преступления.

ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Суд разбирается с делом об убийстве предпринимателя Евгения Зори, которое вменяют Сергею Фургалу. Напомним, что между ними была затяжной спор из-за имущества. Расстрелянного предпринимателя нашли в октябре 2004 года на улице Серышева в Хабаровске. Сергей Фургал тогда стал подозреваемым по уголовному делу, но следователь прокуратуры его причастности к убийству предпринимателя не доказал и выпустил соответствующее постановление. Через некоторое время дело закрыли.

Именно это постановление и стало, как пишут Ведомости, камнем преткновения в нынешнем расследовании. Следователь СКР обратился в суд с за разрешением отменить постановление хабаровской прокуратуры, получил его и уже своим постановлением «нейтрализовал» принятое 16 лет назад решение. Это позволило добавить в копилку вменяемых преступлений еще одно, самое главное - убийство Евгения Зори.

Защита экс-губернатора обратились в суд с жалобой на действия следователя, на что было сказано: они должны быть обжалованы в некоем «специальном порядке». Адвокаты такой нормы не нашли. Суд будет разбираться в профессиональном конфликте двух следователей, которые занимались делом.

ЗДОРОВЬЕ

Бывшего губернатора Хабаровского края в СИЗО навестили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Сергей Фургал сказал им, что у него есть проблемы «по линии медицины». По информации комиссии, ему необходимо сделать компьютерную томографию. Чего - не уточняется, однако ранее были сообщения о том, что у экс-чиновника сильно ухудшилось зрение.

- Он сказал, что в настоящий момент самочувствие хорошее, но есть некоторые опасения, связанные необходимостью пройти КТ. Его не делают на базе Лефортово, аппарата нет и в больнице «Матросской тишины». Единственный вариант - государственная клиническая больница №20, там есть оборудованный изолятор и необходимое техническое оснащение, - сказал Алексей Мельников, секретарь Центрального штаба Общественных наблюдательных комиссий России.

Также Сергей Фургал получил 500 писем, датируются они летом этого года. В основном послания из других регионов, от семьи не получено ни одного.

СТРЯСЛИ ДОЛГИ

Суд в Москве взыскал с бывшей жены экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала и его бизнес-партнера Николая Мистрюкова больше 270 миллионов рублей. Иск подал МСП банк, причина - задолженность ООО «Торэкс» по кредитному договору.

Четверть ООО «Торэкс» принадлежит Ларисе Стародубовой, экс-супруги Сергея Фургала. Обыски на предприятии прошли в прошлом году. После задержали еще одного совладельца ООО «Торэкс» - бизнес-партнера бывшего главы Хабаровского края - Николая Мистрюкова. Он же является главным свидетелем по уголовному делу Сергея Фургала.

Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.