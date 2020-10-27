Дальневосточный путешественник Максим Харченко совершил новое пятисоткилометровое путешествие на SUP-борде по Хабаровскому краю Фото: Предоставлено героем публикации

ПУТЯМИ АВАНТЮРИСТОВ

В XXI веке складывается впечатление что неизведанных мест на планете уже не осталось, герои-путешественники остались в прошлом, а авантюристы вместо исследований отдаленных уголков занялись финансовыми махинациями. В мир интернета наша планета кажется маленькой, предсказуемой, уютной и обжитой.

Трудно поверить, что, отбыв всего на какую-то тысячу километров от Хабаровска ты попадешь совершенно в другой мир - без связи, электричества, где тебе угрожают действительно по-настоящему дикие животные, а единственным хозяином является не человек, а как и тысячу лет назад медведь.

Местность здесь не самая приспособленная для путешествий Фото: Предоставлено героем публикации

Это не компьютерная игра нельзя нажать на кнопку «сейв» и потом возродиться в начале не пройденного этапа. Здесь смерть – это до жути по-настоящему и твоя жизнь зависит от того какое решение ты примешь в следующую минуту.

В этом мире живет бывший бизнесмен, а теперь дальневосточный исследователь и путешественник Максим Харченко, путешествующий под флагом Русского географического общества. Мы уже писали о его экспедиции по следам адмирала Невельского. Тогда спортсмен прошел без малого тысячу километров на утлом SUP-борде по побережью Охотского моря.

Несмотря на опасности каждый год Максима снова тянет в путешествия по Дальнему Востоку Фото: Предоставлено героем публикации

Сейчас он завершил свое новое приключение, так же связанное с человеком, благодаря которому Дальний Восток стал российским, и о котором до обидного мало знают в этом краю – адмиралом Геннадием Невельским. В этот раз он преодолел путь в несколько сотен километров по низовьям Амура, чудом оставшись жив.

ХУ ИЗ МИСТЕР НЕВЕЛЬСКОЙ?

Когда аэропорту в Хабаровске присвоили имя адмирала многие писали – Невельской-то здесь при чем? Какое отношение он имеет к Хабаровску? У Максима ответ есть, по его мнению, не было бы экспедиций Невельского не было бы и небольшого поста Хабаровки, который теперь стал крупнейшим на Дальнем Востоке городом – Хабаровском. Дело в том, что царское правительство тогда совершенно не было заинтересованно в том, чтобы эти земли считались Российскими. И только стараниями адмирала эту богатейшую территорию мы теперь называем своей.

Небольшая доска и немного снаряжения - вс что исследователь берет с собой Фото: Предоставлено героем публикации

- Личность Невельского завораживает, - рассказывает Максим Харченко. – По его дневникам можно остросюжетный боевик снимать. Человек твердый, быстрый в решениях и поступках, он вел за собой и вдохновлял. Причем быстрый это не метафора, тот путь что он проделал на лодке от Де-Кастри до Николаевского поста и залива Счастья, а это 500 километров, занял всего десять дней у меня же на этот поход ушел месяц с небольшим. Представляете? Его очень уважали и всегда ему помогали местные жители – без их помощи он так стремительно не смог бы передвигаться. Это, кстати, говорит о нем и как великолепном политике.

Также Максим вспоминает события возле Тырского утеса после которых и появился Николаевский пост, ставший впоследствии Николаевском-на-Амуре. Вообще по словам исследователя Геннадий Невельской обладал очень неуступчивым и решительным характером, за что регулярно попадал в немилость как царскому правительству, так и олигархам того времени. Государственные интересы, которые отстаивал Невельской постоянно мешали сытой и спокойной жизни высоких петербургских чиновников.

Максим предпочитает путешествовать в одиночку - так меньше проблем Фото: Предоставлено героем публикации

- В прошлом году он открыл пролив между материком и Сахалином, из-за чего ценность Амура – крупнейшей транспортной магистрали Дальнего Востока возросла многократно – получилось, что из него можно выйти как в Охотское, так и в Японское море. Доложить об этом Невельской отправился в столицу, и там едва не лишился за это погонов, если бы не заступничество царя быть бы ему в немилости, - рассказывает Максим Харченко. - Но царь офицера наградил и по его же просьбе вновь отправил на Дальний Восток, но с условием – дальше неизведанные земли не исследовать, а открыть торговую лавку, торговать с иностранцами и все – приучать их к российским товарам. Поначалу морской офицер так и сделал, но однажды к нему пришел гиляк и рассказал, что видел у берегов парусное судно без флага и других опознавательных знаков. Экипаж делал промеры глубин. Потом эту информацию подтвердило еще несколько человек. Мало того чужие суда видели практически в амурском лимане. И Невельской не выдержал. Офицер берет небольшую команду и на шлюпке выходит на разведку. Как раз рядом с Тырским утесом он видит, что идет масштабная торговля. Многочисленные купцы маньчжуры скупают у местного населения товары за бесценок. Невельской приказал своим матросам спрятать ружья и с переводчиками высадился на берег. Главный маньчжур, увидев русского морского офицера, стал гнать Невельского – мол тот не имеет права тут находиться. Невельской в свою очередь возмутился и заявил, что эта земля принадлежит русскому царю и вежливо попросил иностранцев удалиться. Маньчжур пригрозил выставить русских силой - мол я сейчас пальцами щелкну и тебя и твоих нескольких матросов мои солдаты в порошок сотрут. Тогда Невельской выхватил двуствольный пистолет упер его в лоб неприятелю и сказал – щелкай. После этого впечатленный маньчжур поклонился и пригласил Невельского выпить чаю в своем шатре, признался, что земли эти ничейные, а он нелегально покупает у своих чиновников право тайно торговать здесь. После чаепития гости свернулись и ушли восвояси. Потом гиляки разнесли эту историю по всему побережью, отчего авторитет моряка у местного населения взлетел до небес. А сам Невельской основал в устье Амура Николаевский пост и поднял там Российский флаг– медлить было нельзя еще неделя и это стратегически важное место открывающее доступ ко всем землям через которые текут Амур, Уссури, Сунгари, Бурея, Зея и другие реки, могли занять иностранцы. Так же он выдал местным гилякам бумагу, написанную на нескольких языках, что земля эта отныне под русской короной. Именно отсюда расходились исследовательские экспедиции по всей Терра Инкогнито. Его моряки основывали новые посты на Амуре и побережье открывали удобные гавани для стоянки флота в том числе и Императорскую Гавань.

После очередного возвращения в Петербург с непокорного офицера все-таки сорвали погоны, лишили наград и чуть не сняли голову. Невельского в кандалах едва не отправили на каторгу – в Сибирь.

Бескрайние просторы Дальнего Востока таят множество загадок Фото: Предоставлено героем публикации

- Дело в том, что в те годы очень мощным влиянием пользовалась Русско-Американская компания, закупавшая морского зверя на Аляске и продававшая его в Китай. Руководители компании выделяли немаленькие паи с торговли крупным царским чиновникам. Невельской своим самоуправством фактически разрушил стройную коррупционную схему лишив их огромных доходов, - улыбается Максим. – Получается Невельской со своими государственными интересами залез в карман к таким людям, с которыми даже царь опасался ссориться. Тем не менее государь опять его спас вернул звания, наградил и вновь отправил на Амур, попросив все-таки предупреждать заранее о своих действиях. Как можно не вдохновиться таким человеком?

ДАВАЙ, MAKSIM – ТЫ СМОЖЕШЬ!

Именно такая надпись, сделанная перманентным маркером, красуется на новой доске Максима Харченко. Под ней автограф от основателя известной австралийской компании-производителя экспедиционных SUP-бордов. Узнав о Максиме, он отправил ему одну из своих лучших экспедиционных досок и даже лично подписал ее.

Экспедиционный SUP-юорд с дарственной надписью Фото: Предоставлено героем публикации

После прошлогоднего 72-дневного похода по побережью у Максима были масштабные планы на 2020 год – по Амуру и побережью, одному, на SUP-борде пройти от Николаевска-на-Амуре до Чумикана. Новый маршрут должен был пролегать сквозь загадочное Шантарское море - Бермудский треугольник Дальнего Востока. Но в дело вмешалась пандемия и все что с ней связанно.

По задумке стартовать надо было едва на Амуре сойдет лед - иначе к Чумикану не подойти, но введенные ограничения не дали вовремя выйти на маршрут и пришлось перестаивать планы. Новый поход также был вдохновлен Невельским и на этот раз путешественник должен был идти только по Амуру от Де-Кастри (точнее озера Большие Кизи расположенного рядом) до Николаевска-на-Амуре и залива Счастья.

Но для начала Максим решил опробовать новое снаряжение. Он поставил перед собой задачу –найти знаменитую надпись на скале – «de Laperouze». Именно по ней будущий адмирал Чихачев, отправленный на разведку Геннадием Невельским, опознал залив, открытый великим французским мореплавателем.

Часовня могла быть поставлена еще русскими моряками исследовавшими эти места Фото: Предоставлено героем публикации

- Невельской поставил ему задачу зимой прийти в тот закрытый залив, о котором так много говорят местные и определить его ли открыл и назвал Де-Кастри знаменитый Лаперуз., - отмечает Максим. - Вот представьте, вы офицер, вы приходите в залив, а как понять тот ли это залив? Сомнения отпали, когда Чихачев увидел выбитую на скале надпись – «de Laperouze», а потом у местного населения зеркало, на котором так же стояла фамилия французского морехода. Вот я и решил пройтись по заливу на SUP-борде и найти ту самую надпись. Может часть, может буква сохранилась? Мало ли – рыбки вечно куда-то спешат, могли не обратить внимания, а я буду потихоньку подгребать на борде - авось и увижу.

К сожалению, не вышло, знаменитой надписи путешественник так и не нашел, зато обнаружил причину, по которой она скорее всего не сохранилась.

- Чихачеву вообще очень повезло что он нашел эту надпись, - делится Максим. – Залив выложен вулканическими породами, они очень неустойчивые и если идет обвал, то все рушиться сверху донизу целым пластом. Я иду и вдруг как будто выстрел из пушки, смотрю все в облаках пыли и часть огромного скального бастиона, до которого я метров сто не дошел просто испарилась – ушла полностью в воду. Так что скорее всего надпись утрачена навсегда.

На пути к бухте Табо Максиму пришлось пройти 15-километровый скальный бастион Фото: Предоставлено героем публикации

Тем не менее перед походом по Амуру Максим решил испытать свой борд на прочность зайдя в соседнюю бухту – Табо. Идти предстояло по побережью на север. Как вскоре выяснилось идея была так себе. Весь берег, от залива до бухты, все 15 километров, это высоченные, страшные, скальные бастионы – пристать к берегу и тем более выбраться на него невозможно, помимо этого с моря дует сильнейший ветер который мало того что поднимает трехметровые волны, так еще и норовит прибить небольшой SUP к негостеприимным скалам.

Скальные бастионы которые пришлось миновать Максиму Фото: Предоставлено героем публикации

- Мне тут первый раз за четыре года пришла в голову мысль что сегодня я могу и не выйти на берег, - вспоминает путешественник. – Потому что я тут попадаю в сильное волнение, тем более что прошел тайфун и сюда дошли его отголоски. Причем накануне все было спокойно. Я начинаю маршрут и понимаю, что что-то не то, хочу вернуться обратно и не могу – начавшийся ветер меня запирает и не дает этого сделать. Впереди километры пути и волна разбивается о скалы, к которым даже не прижаться.

Туман такой что если отойти подальше чтобы отраженной волной не болтало, то теряешь из вида свой ориентир – скальный бастион. В первый раз за четыре годя я хотел скидывать баулы с дорогим снаряжением чтобы повысить мореходность SUP-борда. Уже не думал об экспедиции, только о том, чтобы дожить до берега. Спасло то, что я чудом обошел один из мысов, он чуть-чуть закрыл меня от волны, дал передышку и я успел восстановиться.

Подойти нельзя - волны, отойти тоже потеряешь ориентир - скальные бастионы Фото: Предоставлено героем публикации

Зато уже в бухте Табо Максима ожидала заслуженная награда – таинственный монолит. Найденный камень, явно не отсюда – привезенный, с выбитой надписью.

- Огромный камень весь заваленный галькой и бревнами, - рассказывает Максим. - Думаю, откуда здесь такой монолит? Стал смотреть и над самой галькой заметил выбитые цифры 185. Присмотрелся и разглядел еще одну последнюю, полустертую – 3. Это же год, когда Невельской получил разрешение и ввел в Татарский пролив несколько судов. Здесь единственное место, где судно может укрыться от шторма, мало того только здесь можно спустить шлюпки и выйти на берег чтобы набрать чистейшей воды. Начал откапывать и нашел надпись – «Де-Кастри» причем шрифт не современный, старый и очень красивый. Копаю дальше и вижу барельеф трёхмачтового парусника, качающегося на волнах. И перед носом парусника нарисована кета.

Найденный монолит резко выделяется на фоне остальных камней в этой местности Фото: Предоставлено героем публикации

Когда глава поселка Де-Кастри узнал о находке он тут же договорился с местными предпринимателями-рыбодобытчиками и доставил камень в населенный пункт. Скоро монумент займет свое место на главной площади. А вот как там оказался камень с такой надписью и почему именно там еще предстоит выяснить историкам.

Барельеф трёхмачтового парусника, качающегося на волнах и надпись Де-Кастри на монолите найденом Максимом Фото: Предоставлено героем публикации

ЛЮДИ И МЕДВЕДИ

Закончив поход в бухту Табо, Максим немного передохнул и отправился по основному маршруту, которым когда-то шел его кумир - Невельской. От озера Большие Кизи по Амуру до Николаевска-на-Амуре, а затем морем до залива Счастья. Местность там дикая, если встретишь от поселка до поселка охотника – считай повезло, но скорее всего повстречаешь местного хозяина -медведя.

Максим уже имел в прошлом году опыт ночевки рядом с этими хищниками, но амурские старожилы предупреждали косолапые с побережья неровня местным медведям. Местные - амурские крупнее, наглее и ничего не боятся. Встретиться такой на пути – лучше обойти. Если не выйдет – молись неизвестно чем закончится встреча.

Амур- важнейшая водная артерия Дальнего Востока Фото: Предоставлено героем публикации

- Потом начались мои соревнования с Невельским, - продолжает Максим. - Тот маршрут, который я себе наметил он прошел всего за 9 - 10 дней. Я рассчитывал пройти если не быстрее, но хотя-бы за тоже самое время. Стартовал 15 июля с расчетом уже 25 быть на финише. Думал, что течение Амура мне поможет. Наивный. Ни разу не было чтобы сидел чай пил на SUP-борде и река сама меня несла вперед. Был сильный сезонный встречный ветер и волна на фарватере, приходилось буквально подираться вперед, работая веслом. Я не верил, что мне удастся вообще дойти до Николаевска. Только от Тахты до Николаевска – всего 70 километров, я шел неделю. Бывало и так - уходишь утром, день гребешь, затем к вечеру тебя сносит то же самое место.

Древние артефакты найденные Максимом на одном из амурских островов Фото: Предоставлено героем публикации

За время похода Максим сделал еще одно открытие – отдыхая на маленьком островке носящим название «Камень лейтенанта Бошняка» он обнаружил следы древней культуры, по мнению археологов эпохи неолита нижнего Амура, примерно 4 тысячи лет до нашей эры. Сейчас их исследуют ученые-археологи.

Возраст находок - время нижнеамурского неолита, примерно 4 тысячи лет до нашей эры Фото: Предоставлено героем публикации

Но вернемся к медведям. На маршруте спортсмену-исследователю пришлось трижды с ними встречаться буквально нос к носу. Чудо что путешественник остался цел и невредим.

- Только-только прошел поселок Савинское, до следующего поселка - Богородское не дотягивал. Решил заночевать на берегу, - вспоминает Максим. - Проснулся от того, что услышал, как буквально в двух метрах от палатки медведь ворошит камни и резко выдыхает – я там ел рыбу и закопал кости. Меня прошибло холодным потом. Знаете, как вампиров показывают которые резко в гробу садятся? Вот я так же подпрыгнул. Подумал, а что я сделаю? И лег обратно весь мокрый, глаза буквально вываливаются из орбит. Слышишь, как рядом дикий зверь пофыркивает от раздражения – рыбы то нет, только запах. Понимаешь, что единственная еда рядом – это ты. Вспомнил что медведи боятся громких звуков и стал хлопать в ладоши – ноль эмоций, как дышал, так и дышит. Еще вспомнил, что я уже год в своей сумке ношу фальшфейер, а вот как пользоваться не знаю. Открыл – там терок о который его надо поджигать. На локтях выполз в тамбур, открыл внешний отсек, понимаю, что медведь притих - заинтересовался что же происходит. Я дрожащими руками начинаю чиркать и терок у меня выкатывается из руки и улетает в темноту. Что делать? Я опять в палатку в надежде найти второй фальшфейер, а он в сумке на улице в метре от палатки. Пришлось зажигать фонарик и искать терок. Тянусь к нему, чувствую взгляд хищника, а сам в его сторону даже взглянуть боюсь. Поджег фальшфейер и сразу разочарование пламя маленькое совсем, разочарование номер два – не слышно, как медведь в панике убегает. Он просто стоит и смотрит. Бросаю фальшфейер вперед из положения на локте он падает буквально в метре от меня и начинает дымить в сторону палатки. Медведь отходит на несколько метров, но не уходит! Он ни меня ни огня совершенно не боится. Сижу в палатке и задыхаюсь и слышу, как он отошел туда, где нет дыма и продолжает следить, мало того начинает орать медвежонок у меня кровь стынет в жилах, я понимаю, что там не медведь, а медведица с детьми. Опять вылезаю и кидаю второй фальшфейер в сторону звуков. И вдруг чувствую, что они уходят и меня начинает бить адреналин.

Жить во время путешествия приходилось в основном в тонкой палатке - так себе защита от медведей Фото: Предоставлено героем публикации

Утром наскоро собрав вещи Максим как можно быстрее покинул опасное место. Греб как не в себя, но до Богородского опять не смог дойти.

Расположился на ночевку всего в нескольких километрах от поселка. Подумал – ну тут уж безопасно, даже музыку из поселения слышно, ну какой хищник будет так близко к людям бродить? Ошибался.

- Два часа ночи опять просыпаюсь от ощущения опасности, и понимаю, что нос медведя уже в палатке всего в нескольких десятков сантиметров от моей головы, - рассказывает экстремал. – Что-то нюхает. Если я спальный отсек расстегну, то смогу его схватить прямо за нос. И вдруг идет волна по палатке – когтем трогает. Начинаю бить в ладоши – он отходит и слышу бряк, бряк он начинает дергать резинку на SUP-борде. Ну думаю погоди опять достаю оставшиеся фальшфейеры и бросаю один. Вроде ушел. Ложусь спать и через два часа опять просыпаюсь от того, что он вернулся и рванул растяжку от палатки. Запустил коготь вовнутрь и стал выковыривать мой гермомешок. Я опять громко хлопаю в ладоши он опять отходит к борду и начинает им играться. Кидаю второй фальшфейер, и он уже окончательно уходит. Пронесло.

Следы медведей возле палатки Фото: Предоставлено героем публикации

В Богородском Максим затарился петардами и сигналами охотника. Впереди еще половина пути по Амуру. Как оказалось и петарды, и сигналы против амурских хищников «не пляшут». Третий мишка встретился ему уже в конце пути. Пришел ночью порыбачить на берег реки и занимался своим делом в пятидесяти шагах от палатки.

- Я сначала кидал петарды, потом пускал ракеты из сигнала охотника - он даже внимания на них не обращал, - смеется Максим. – Видимо ему не до моих фокусов было Я взял салфетки сделал себе тампоны в уши и попытался уснуть. Не вышло, конечно, слишком громко и азартно он прыгал в реку. Я еще все опрыскал уксусом, который нашел на стоянке рыбаков – думал умру от запаха или глаза вытекут. Ничего, обошлось.

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

- После финиша, когда я проиграл Невельскому почти месяц и так и не добрался до Петровской косы, я для себя решил, что обязательно повторю этот маршрут, но уже в марте следующего года, - делится планами Максим Харченко. - Я приеду в Николаевск-на-Амуре, меня привезут на мост к реке Иска спущусь на лыжах по этой реке, подниму кайт – воздушный змей, который будет меня по ровному льду буксировать к Николаевску. Такая проба пера чтобы посмотреть какое снаряжение нужно. А вот в следующем году повторю экспедицию Николая Бошняка, которого Невельской отправил на Сахалин открывать месторождения угля, и молодой парень проделал свой путь на собачьих упряжках. Потом будет лето и будем думать, как жить дальше с медведями. Маршрут красивый от Петровского зимовья до бухты Врангеля, где живет семья китов. Там с моими старыми знакомыми будет полный контакт – если на Амуре они рыбу ловят, то там медведи голодные. Правда сейчас пока не знаю решусь ли я на этот маршрут, слишком пока свежи воспоминания о встречах с косолапыми, но очень хочется.

Только закончив одно путешествие Максим уже планирует другое Фото: Предоставлено героем публикации

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