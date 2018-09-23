Вячеслав Шпорт о втором туре выборов губернатора Хабаровского края 2018: Назрела необходимость перемен

СЕГОДНЯ 02:59 2018-09-23T03:05:03+03:00

Глава региона одним из первых проголосовал во втором туре на выборах губернатора Хабаровского края 2018

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Сегодня, 23 сентября, в регионе стартовал второй тур выборов губернатора Хабаровского края. В бюллетенях два кандидата - единоросс Вячеслав Шорт и либерал-демократ Сергей Фургал. Действующий губернатор вместе с женой уже изъявил свою гражданскую позицию.

- Голосование - всегда волнительное мероприятие. Первый тур мы преодолели, он показал, что выборы прошли нормально, спокойно, честно, прозрачно - это самое главное. Но он показал и многие вещи, которые надо менять. Необходимость перемен назрела. Ну а сегодня второй тур. Голосуем за будущее Хабаровского края, - сказал Вячеслав Шпорт.

Дал губернатор и напутственное слово избирателям.

- Не верьте словам, слова - ничего, а дела - все. Поэтому избиратели должны посмотреть что и для чего они выбирают. Какое они хотят будущее краю, - резюмировал глава региона.

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