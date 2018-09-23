СЕГОДНЯ 01:01 2018-09-23T02:36:17+03:00

Второй тур выборов губернатора Хабаровского края 23 сентября 2018 года начался: как и где можно проголосовать Фото: Иван МАКЕЕВ

В 08.00 утра в регионе открылись все избирательные участки

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 сентября 2018 года, в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора. На высокий пост претендует единорос Вячеслав Шпорт, действующий глава региона, и кандидат от фракции ЛДПР Сергей Фургал.

Напомним, 9 сентября в первом туре выборов Фургал одержал победу, набрав 35,81% голосов избирателей. За Вячеслава Шпорта проголосовали 35,62%. Никто из кандидатов не перешагнул отметку в 50%, поэтому губернатора регоина жителям Хабаровского края предстоит выбрать сегодня.

Все 784 избирательных участка открылись сегодня в 08.00 утра и будут работать до 20.00 вечера. Ознакомиться с их списком и найти свой можно на сайте ЦИК, а также на сайте избирательной комиссии Хабаровского края.

Вчера, 22 сентября, завершилось досрочное голосование в труднодоступных местностях региона. Свои голоса отдали более 1100 человек.

На нашем сайте на протяжении всего дня голосования будет публиковаться информация о количестве избирателей, проголосовавших в Хабаровском крае. Следите за обновлениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политологи высказали свое мнение о претендентах на кресло губернатора Хабаровского края

В том, что предвыборная кампания нынешнего главы Хабаровского края слабая, уверены практически все эксперты. Политолог Леонид Бляхер, заведующий кафедрой философии и культурологии ТОГУ, назвал работу организаторов предвыборной кампании Шпорта халтурой (подробности).

В Хабаровской краевой избирательной комиссии не исключают, что на предстоящих выборах губернатора возможны вбросы

Следить за членами УИК во втором туре выборов губернатора Хабаровского края будут наблюдатели от кандидатов, так так регион решил отказаться от видеотрансляции с избирательных участков (подробности).