2018-09-23T02:36:17+03:00
Политика

Второй тур выборов губернатора Хабаровского края 23 сентября 2018 года начался: как и где можно проголосовать

В 08.00 утра в регионе открылись все избирательные участки
Ольга МОРОЗОВА
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Второй тур выборов губернатора Хабаровского края 23 сентября 2018 года начался: как и где можно проголосоватьВторой тур выборов губернатора Хабаровского края 23 сентября 2018 года начался: как и где можно проголосоватьФото: Иван МАКЕЕВ
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Сегодня, 23 сентября 2018 года, в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора. На высокий пост претендует единорос Вячеслав Шпорт, действующий глава региона, и кандидат от фракции ЛДПР Сергей Фургал.

Напомним, 9 сентября в первом туре выборов Фургал одержал победу, набрав 35,81% голосов избирателей. За Вячеслава Шпорта проголосовали 35,62%. Никто из кандидатов не перешагнул отметку в 50%, поэтому губернатора регоина жителям Хабаровского края предстоит выбрать сегодня.

Все 784 избирательных участка открылись сегодня в 08.00 утра и будут работать до 20.00 вечера. Ознакомиться с их списком и найти свой можно на сайте ЦИК, а также на сайте избирательной комиссии Хабаровского края.

Вчера, 22 сентября, завершилось досрочное голосование в труднодоступных местностях региона. Свои голоса отдали более 1100 человек.

На нашем сайте на протяжении всего дня голосования будет публиковаться информация о количестве избирателей, проголосовавших в Хабаровском крае. Следите за обновлениями.

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