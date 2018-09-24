Как Хабаровский край выбирал нового губернатора

СЕГОДНЯ 07:53 2018-09-24T08:28:39+03:00

Политически жаркое воскресенье выдалось в регионе. Как проходило голосование и что будут делать с нарушениями, в материале «КП»

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Политический градус в этом сентябре в Хабаровске был как никогда высок. Жители региона стали свидетелями и участниками по-настоящему неординарных событий. Вспомним начало месяца, когда кандидаты на пост главы региона вяло готовились к выборам, мы с вами смотрели однотипные агитационные ролики и читали монолитные биографии кандидатов в прессе, а политологи уверенно заявляли: сценарий 2013 года повторится, и Вячеслав Шпорт победит с уверенным отрывом.

Но утром 10 сентября всех ошарашила новость - победил Сергей Фургал, кандидат от ЛДПР. Несчастные 0,19%, на которые ему удалось оторваться в первом туре от действующего губернатора, заставили даже самых заядлых ненавистников выборов пойти на участки 23 сентября.

ПРЕДВЫБОРНЫЙ ДЕТЕКТИВ

Вторая предвыборная гонка была куда богаче на события. Сначала один за одним последовали волевые решения Шпорта: вернуть бесплатный проезд льготникам, освободить от должности председателя комитета рыбного хозяйства, предложить мэру Комсомольска отставку. Но самое интересное предложение получил оппонент губернаторской гонки. Напомним, меньше чем за неделю до второго тура Вячеслав Иванович заявил в видеообращении, что был бы рад не бороться с Фургалом, а поработать вместе «на благо жителей края». Следом мы увидели на экранах самого господина Фургала, который любезно согласился на должность первого заместителя губернатора, сделав позднее оговорку - «только если эти выборы я проиграю». Но не проиграл.

СТРАШИЛКИ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Двадцать третьего сентября на избирательных участках было яблоку негде упасть, уже к обеду стало понятно, что явка претендует на рекорд.

- Людей было действительно очень много, - рассказывает работница одного из участков Хабаровска. - И все шли поголовно со своими шариковыми ручками. Зачем? Говорят, у нас на участках лежат «особенные» - мы чернила потом сотрем и сами галочки поставим, за кого нужно. Это они в социальных сетях вычитали. Никто не спорил, пусть голосуют, какими хотят.

Социальные сети стали отдельным полем битвы, взяв на себя роль рупора нарушений и мифов. То и дело появлялись сообщения о подвозе подневольных избирателей, вбросах, и даже угрозах со стороны ЛДПР в адрес наиболее «шпортовских» глав районов. Самым громким стал случай на участке №124, где работницу избирательной комиссии подозревают во вбросах бюллетеней.

Итоговая же явка на участки действительно стала рекордной 47,49 процента.

- Здесь все слилось: и недовольство результатом первого тура, и даже, может быть, люди поверили, что они могут добиться каких-то изменений, - сказал Илдус Ярулин, руководитель Хабаровского регионального отделения Российского общества политологов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ

И тем не менее, поначалу исход этих выборов был загадкой. Политологи все время твердили о «неопределенности», приводя разрозненные данные экзитпулов. По одним из них голоса должны были распределиться в пропорции 70 на 30 в пользу Вячеслава Шпорта. Другие же уверяли, что большинство опрошенных просто не захотели ничего говорить, а основная масса тех, кого удалось допытать, отдали предпочтение Фургалу.

Правы оказались вторые: после того, как отметка обработанных протоколов шагнула за пять процентов, Фургал уверенно вырвался вперед. И выиграл. Предварительный итог выглядит следующим образом: Сергей Фургал - 69,57% (325 566 голосов), Вячеслав Шпорт - 27,97% (130 873 голоса).

НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Бывшие оппоненты сложили оружие

День тишины в Хабаровске выдался громким. Именно с субботы в краевой избирком начали сыпаться жалобы на агитацию за день до выборов: то лицо Сергея Ивановича покажется на уличном мониторе напротив здания правительства, то всплывает журнал с его агитационной статьей, то листовки по улицам раздают.

В воскресенье избирательные войны продолжились в интернете. Администраторы пабликов наперебой выкладывали скриншоты переписок между горожанами, где те рассказывали, как их подкупают. Затем появились фото солдат, голосующих под прицелом объектива фотоаппарата. Потом всплыла информация о запуганных главах района имени Лазо и Комсомольского района, которым, якобы, угрожали представители ЛДПР. Члены Общественной палаты РФ едва успевали регистрировать все новые и новые сообщения, окрестив эту ситуацию «в духе девяностых».

Ближе к вечеру разразился скандал на избирательном участке №124 в Хабаровске, где были подозрения на вбросы голосов. Штаб Вячеслава Шпорта даже подал заявление об отмене итогов голосования по этому участку, но...

- Кандидаты сказали, что жалоб нет, и то, что было направлено в комиссию, отозвано. Даже там, где был якобы вброс. Сам Сергей Фургал приходил ко мне по этому вопросу. Он сказал: «Геннадий Константинович, все нормально, все хорошо, у меня там убедительная победа, более 600 голосов против 200, ничего там не было, это была попытка какой-то провокации», - сообщил Геннадий Накушнов, председатель избирательной комиссии Хабаровского края.

Несмотря ни на что, представитель ЦИК Майя Гришина, наблюдавшая за ходом выборов, резюмировала, что оснований для отмены итогов второго тура в Хабаровском крае нет.

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