2018-10-31T10:40:22+03:00
Общество

Без банкетов, дорогих ручек и ковров остались чиновники правительства Хабаровского края

Глава региона ограничил траты министерств и краевых учреждений по госзакупкам
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments6
Без банкетов, дорогих ручек и ковров остались чиновники правительства Хабаровского краяБез банкетов, дорогих ручек и ковров остались чиновники правительства Хабаровского краяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Губернатор Фургал продолжает принимать всевозможные меры для экономии бюджетных денег. Покусился он и на святое - на госзакупки. Теперь чиновники будут вынуждены остаться без ряда товаров и услуг. За некоторым исключением.

В запретном списке числятся 23 наименования. Кроме стандартных автомобилей, самолетов, круизных и прогулочных судов, недвижимости (в случае, если она предназначается не льготникам), офисной техники и мебели, табу отныне действует на банкеты, участие в семинарах и съездах за пределами края и социологические исследования. Да что там: теперь даже «канцелярку» дороже одной тысячи рублей не купишь. И ковры, к слову, под запретом.

Объявить конкурс на товары или услуги из списка можно только в нескольких случаях: если таковые нужны для получения трансфера из федерального бюджета или же источник финансирования закупки субвенция государственной казны. Согласовать тендер может и сам губернатор. Кстати, контроль за исполнением распоряжения Сергей Фургал оставил за собой.

Стоит напомнить, что приостановив сомнительные госзакупки, удалось сэкономить 150 миллионов рублей. Когда Фургал только вступил в должность губернатора, он нашел среди тендеров покупку пятимиллионных квартир, двухмиллионных машин и десятимиллионной мебели и «канцелярки». Минфин региона продолжает аудит по остальным направлениям госзакупок в общей сумме на 27 миллиардов рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Психоаналитик о насильниках из башкирской полиции: Под действием алкоголя у них вылезла озлобленность, желание применить силу. И ощущение абсолютной безнаказанности
Людмила Полянова подчеркнула, что для человека ситуация насилия – физического, психологического, морального – это очень страшная травма, которая лечится много лет и до конца практически не излечивается
Новая имиджевая кампания «Радио Дача» – «Музыка нас связала»
«Радио Дача» запускает новую имиджевую рекламную кампанию. Новые образы, новые герои, в этом сезоне Радио Дача удивляет своих слушателей, и представляет серию ярких макетов, а так же заряженный позитивом видеоролик!
Новости 24
В Хабаровске заработал переезд через реку на улице Листопадной
В Хабаровском крае поддержат производителей козьего молока
Комсомольский хлебозавод пытаются спасти от банкротства
Полицейские в Биробиджане отказались искать два миллиона рублей
Житель Комсомольска получил 8 лет тюрьмы за нападение на воспитателя
Хабаровский таксист получил в качестве оплаты лекарство вместо денег
В Комсомольске-на-Амуре посчитали, сколько врачей не хватает в больницах
Пожар в подъезде многоэтажки в Комсомольске-на-Амуре: из дома эвакуировали 19 человек
В Хабаровском крае разыскивают подозреваемого в изнасиловании
В День народного единства в Комсомольске-на-Амуре ограничат движение на дорогах
Капсульные мусоросборники пользуются спросом у хабаровчан
«Черных лесорубов» застали врасплох в Хабаровском крае
Хабаровские детдомовцы выберут свою будущую специальность в «Атласе профессий»
В Хабаровском крае нелегалы из Поднебесной снова попались с незаконным уловом
Китайцев заинтересовала природа Хабаровского края
Строительный кооператив в Хабаровском крае нажился на доверчивых дольщиках
Выпускникам хабаровского детдома помогут в воспитании детей
Хабаровчанин обнаружил обломки самолета 30-х годов
Юные тхэквондисты из Хабаровска опробуют электронные шлемы, жилеты и футы
Пожар столярном цехе в Хабаровске: загорелись пиломатериалы на первом этаже
Погода в Хабаровске на 1 ноября 2018 года: днем до +11 градусов, без осадков