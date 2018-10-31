Без банкетов, дорогих ручек и ковров остались чиновники правительства Хабаровского края

31 Окт. 05:10 2018-10-31T10:40:22+03:00

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Губернатор Фургал продолжает принимать всевозможные меры для экономии бюджетных денег. Покусился он и на святое - на госзакупки. Теперь чиновники будут вынуждены остаться без ряда товаров и услуг. За некоторым исключением.

В запретном списке числятся 23 наименования. Кроме стандартных автомобилей, самолетов, круизных и прогулочных судов, недвижимости (в случае, если она предназначается не льготникам), офисной техники и мебели, табу отныне действует на банкеты, участие в семинарах и съездах за пределами края и социологические исследования. Да что там: теперь даже «канцелярку» дороже одной тысячи рублей не купишь. И ковры, к слову, под запретом.

Объявить конкурс на товары или услуги из списка можно только в нескольких случаях: если таковые нужны для получения трансфера из федерального бюджета или же источник финансирования закупки субвенция государственной казны. Согласовать тендер может и сам губернатор. Кстати, контроль за исполнением распоряжения Сергей Фургал оставил за собой.

Стоит напомнить, что приостановив сомнительные госзакупки, удалось сэкономить 150 миллионов рублей. Когда Фургал только вступил в должность губернатора, он нашел среди тендеров покупку пятимиллионных квартир, двухмиллионных машин и десятимиллионной мебели и «канцелярки». Минфин региона продолжает аудит по остальным направлениям госзакупок в общей сумме на 27 миллиардов рублей.