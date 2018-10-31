У Хабаровской клиники, где от операции по увеличению груди умерла женщина, не было лицензии

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-31T12:39:51+03:00

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Напомним, что в июле 2018 года в одной из клиник Хабаровска 37-летней пациентке сделали пластическую операция на груди (маммопластику). Сразу после хирургического вмешательства женщина почувствовала себя плохо. Со временем ее состояние ухудшилось настолько, что пострадавшую положили в отделение реанимации. К сожалению, все предпринятые врачами меры не принесли результата. Женщина скончалась на третьи сутки после «пластики», так и не придя в сознание.

А между тем трое детей остались сиротами, а муж женщины - вдовцомФото: Социальные сети

Тогда Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». После этого следователи обратились ко всем, кто пострадал от действий клиники, с просьбой сообщить им об этом.

- Следоватеи получили сведения о том, что ту операцию выполнял один из врачей АО «АМК «Региомед». - рассказала Дарья Немцева, старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ. - На личном приеме к заместителю руководителя следственного управления обратились пациенты, которые сообщили, что недовольны результатами работы врачей клиники. Проверка деятельности медицинской организации показала, что у АО «АМК «Региомед» нет лицензии на выполнение пластических операций, в том числе по маммопластике.

Из-за открывшихся в ходе расследования обстоятельств в рамках этого уголовного дела к первой статье добавилась еще одна, уже гораздо серьезнее - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека».

Дело находится на личном контроле руководства Дальневосточного управления. Расследование продолжается. А между тем трое детей остались сиротами, а муж женщины - вдовцом. И этого уже не изменить.