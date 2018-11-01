Без интернета и без работы: Забастовка «Аметистового» длится уже третьи сутки

2 Нояб. 11:56 2018-11-02T11:56:29+03:00

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ПУСТУЮЩИЙ РУДНИК

Третьи сутки на Камчатке не утихает разразившийся скандал. Почти сотня золотодобытчиков крупнейшего предприятия «Аметистовое» с 30 октября бастуют из-за маленьких зарплат. За несколько дней видеоролик с горниками на собрании стал предметом обсуждения тысячи людей со всей страны. Пока общественники били тревогу, сама компания комментировать сложившуюся ситуацию не торопилась. Сегодня же представитель рудника ответил на вопросы «Комсомолки».

- Бастующие работники до сих пор не приступили к работе. Не могут выполнять свои должностные обязанности и те, кто находятся в непосредственной зависимости от них. Заработная плата у всех работников рудника состоит из фиксированной и переменной частей. Большая часть переменной — премия за выполнение плана — достижения производственных показателей. За 9 месяцев этого года средняя зарплата у золотодобытчиков была 85 тысяч рублей, - говорит представитель компании «Аметистовое». -Основной причиной недовольства явилось то, что в связи с невыполнением оперативного производственного плана по руде и металлу за сентябрь сотрудники не получили права на выплату премиальных 20%.

Тем не менее, работники возмущены. Они требуют у руководства поднять зарплаты до 160 тысяч рублей в месяц. Без учета накопительной части.

ПЕРЕГОВОРЫ

Обстановка накалялась. Для того, чтобы разрешить конфликт, на рудник приехали руководили предприятия.

- Насколько мне известно, забастовка продолжается до сих пор. Сейчас там находятся московские начальники. Завтра я с коллегами намерен прилететь на место и конкретно разобраться. Поверьте, там не все так просто, - отмечает Анатолий Наумов, председатель Камчатской краевой организации Российского профсоюза работников промышленности.

В итоге переговоры не привели к счастливому финалу. Как сообщает представитель компании, генеральный директор «Аметистовое» лично проводил беседы с бастующими. Большую часть разногласий урегулировали. Часть золотодобытчиков написала заявление об увольнении. Какое количество - уточнить отказались.

УВОЛИЛИСЬ ИЛИ УВОЛИЛИ?

На доброй ноте попрощаться не получилось. Поползли слухи о том, что горники не увольнялись по собственному, а их уволили, буквально заставив подписать документы. Не смотря на то, что компания «Аметистовое» продолжает придерживаться своей принципиальной позиции, информация такая имеется. И распространяется она довольно быстро. Следом появились сведения о том, что на руднике перекрыли доступ к интернету. Якобы так руководство наказывает сотрудников за жалобы в соцсетях. «Комсомолке» удалось связаться с одним из уволенных бастующих.

- Мы уволены и других будут увольнять! Администрация держит руку на пульсе, и методом кнута и пряника дербанит народ, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Валерий, один из бастующих золотодобытчиков «Аметистового». -Ждём «вертушку» (вертолет - прим. ред.), завтра может прилетит в нашу тундру, и нас отправят до Петропавловск-Камчатского. А дальше сами по Матушке - России, кто откуда, и сами - за свой счёт. А должны до дома - пункта сбора.

Слова уже безработного мужчины подтвердил депутат Законодательного собрания.

- Со мной связывались ребята, которые там работают. В общих чертах они описали сложившуюся там ситуацию. Сказали, что телефоны в добровольно принудительном порядке забирают, интернет перекрывают, чтобы они не жаловались журналистам, - сообщает Леонид Пучковский, депутат Законодательной думы Камчатского края. - Завтра я снова попытаюсь связаться с ними, чтобы выяснить, изменилось ли что-то, или опять всех поувольняли.

Ранее СУ СК инициировало проведение доследственной проверки. Хотелось бы верить, что ее результаты станут известны до того, как рудник полностью опустеет и весь штат придется набирать заново.

Напомним, что «Аметистовое» входит в состав компании «Золото Камчатки», а она является частью бизнес-группы «Ренова». Ее учредителем является Виктор Вексельберг, известный миллиардер.

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